الفطائر الذهبية هشه وقطنية بدون بيض ولا حليب بحشوات مختلفة 

الفطائر الذهبية تتميز الفطار بأنها وجبة سهلة، وبسيطة يمكن أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل كما تعتبر هي من ضمن الوجبات الأساسية في جميع الخروجات والأماكن خارج المنزل، نقوم تناولها بشكل مستمر إذا كانت في النزهات والرحلات والمدارس، والجامعات وبدلا من أن نقوم بشرائها من المحلات الخاصة التي تقوم بتقديم كافة المعجنات، بل أنها تعتمد على الحشوات المختلفة، وممكن أن نقوم بتقديمها بعدة حشوات من اللحم أو الخضروات أو الجبنه لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل الفطائر الذهبية من خلال هذا المقال.

يمكننا أن نقوم بعمل الفطائر المحشية، دون استخدام البيض أو الحليب بالطريقة السهلة، والبسيطة كما يمكن ايضا نقوم باضافة كافة الحشوات المختلفة التي نرغب فيها والتي تتميز بالعديد من الكالسيوم والبروتين التي نقوم بتقديمها في هذه الفطائر للحصول على فائدة الأكبر والمكونات تكون كالتالي:-

نصف كيلو من الدقيق الفاخر الابيض.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة ملح.

رشة من الفلفل الاسود ويفضل أن يكون مطحون و بودر.

ملعقة فانيليا.

سبع ملاعق زيت.