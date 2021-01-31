الفطائر الذهبية هشه وقطنية بدون بيض ولا حليب بحشوات مختلفة 

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الفطائر الذهبية تتميز الفطار بأنها وجبة سهلة، وبسيطة يمكن أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل كما تعتبر هي من ضمن الوجبات الأساسية في جميع الخروجات والأماكن خارج المنزل، نقوم تناولها بشكل مستمر إذا كانت في النزهات والرحلات والمدارس، والجامعات وبدلا من أن نقوم بشرائها من المحلات الخاصة التي تقوم بتقديم كافة المعجنات، بل أنها تعتمد على الحشوات المختلفة، وممكن أن نقوم بتقديمها بعدة حشوات من اللحم أو الخضروات أو الجبنه لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل الفطائر الذهبية من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الفطائر الذهبية
يمكننا أن نقوم بعمل الفطائر المحشية، دون استخدام البيض أو الحليب بالطريقة السهلة، والبسيطة كما يمكن ايضا نقوم باضافة كافة الحشوات المختلفة التي نرغب فيها والتي تتميز بالعديد من الكالسيوم والبروتين التي نقوم بتقديمها في هذه الفطائر للحصول على فائدة الأكبر والمكونات تكون كالتالي:-مقادير الفطائر
- نصف كيلو من الدقيق الفاخر الابيض.
- ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقة ملح.
- رشة من الفلفل الاسود ويفضل أن يكون مطحون و بودر.
- ملعقة فانيليا.
- سبع ملاعق زيت.
- نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع في الدقيق لعمل العجينة الهشة السحرية للفطائر.
- ثم نقوم باضافة البيكنج باودر والملح والقليل من الفلفل الأسود.
- ويمكننا أن نقوم بدمج هذه المكونات جيدا.
- ثم نقوم باضافة كوب من المياه مع الزيت النباتي.
- ثم نبدا فى تحضير أي نوع من الحشرات التي نرغب فيها.
- يمكن أن نقوم بفرد العجينة.
- نضيف اليها الحشوة التي نرغب في إذا كان السبانخ أو الفراخ والجبن واللحوم بانواعها.
- ونقوم بغلق الفطائر جيدا من جميع الأطراف.
- ونبدأ بتحضير صينية ونضع فيها ملعقة من الزيت ونقوم بادخالها الفرن.
- وتكون أيضا على درجة حرارة ليس أقل من 180 درجة.
- تترك الصينيه جيدا لكي تنطق وبعد ذلك نقوم باخراجها وتقطيعها ونضعها في اطباق التقديم.
- ونقوم بتقديمها للأطفال والكبار ويمكن أن نتناولها في الرحلات وأن نأخذها خارج المنزل لأنها سهلة، وبسيطة يمكن أن نحضرها في أي وقت.
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