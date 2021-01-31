طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طرية ومرملة مثل الجاهزة

تعتبر البسبوسة من الحلويات التقليدية المشهورة بشكل كبير جداً، تختلف طرق تحضيرها من بلد لأخرى، تحضر في المنزل بعدة طرق مختلفة مثل بسبوسة بالزبادي، بسبوسة بالشوكولاتة بسبوسة بالقشطة، فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان، لما تعطي الطاقة والحيوية والنشاط، يعد السميد هو العنصر الأساسي للبسبوسة، ويعتبر نجاح البسبوسة قائم على القطر البارد، كما تقدم البسبوسة فى العديد من الحفلات والمناسبات العائلية، كما يأخذها البعض كنوع من الهدايا، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مثل الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريه ومرملة مكونات البسبوسة: 2 كوب من السميد الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

كوب من السكر الناعم.

2 كوب لبن زبادي. طريقة التحضير: نحضر إناء عميق ثم يوضع فيه السميد والسكر والبيكنج باودر والملح ويتم تقليبهم جيداً بأطراف الأصابع.

يضاف تدريجياً الزيت مع الإستمرار بالتقليب ثم يضاف اللبن الزبادي بالتدريج، حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتجانسة.

أحضري صينية البسبوسة وتدهن بالقليل من السمن،ثم يوضع فيها خليط البسبوسة ويتم تقطيعها إلى مربعات، ثم تزين كل قطعة بالمكسرات.

تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة، حتى النضج.

يسكب القطر على البسبوسة فور خروجها من الفرن مباشرة، ثم تقطع وتقدم. مكونات القطر: كوبان سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير: يحضر إناء على النار ويوضع فيه كوبان من السكر وكوب من الماء،ثم يترك الخليط ليغلي لمدة عشر دقائق.

ثم يوضع على الخليط عصير نصف ليمونة ويترك ليغلي لمدة دقيقتين حتى يتكثف،ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد.

يصب مباشرة على البسبوسة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن مباشرة.

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