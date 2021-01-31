أسرع وصفة لتبييض الوجه والجسم بكريم بانثينول والقهوة.. سيزول السواد من أول استخدام

أسرع وصفة لتبييض الوجه والجسم بكريم بانثينول والقهوة، إذا كنت ممن تعانين من الاسمرار أو البقع الداكنة فمن خلال مزج القليل من كريم بانثينول والقهوة سوف تحصلين على تبييض فعال خلال دقائق حتى ولو كنت تعانين من السواد القاتم، فهو واحد من أقوى الوصفات الفعالة جداً و سوف يأتي بنتائج مرضية للغاية من خلال الاستخدام الأول، وسوف يسألك الجميع عن سر التفتيح المفاجئ، كل ما عليكي فعله عزيزتي اتباع هذه الوصفة بكافة مكوناتها وبدون الخروج عن أي تفاصيل فيها، واليكي الآن أسرع وصفة لتبييض الوجه والجسم بكريم بانثينول والقهوة.

أسرع وصفة لتبييض الوجه والجسم بكريم بانثينول والقهوة

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف عصير ليمونه” يمكن استبدالها بنصف ملعقة من ماء الورد”.

ملعقة صغيرة من زيت جونسون أو يمكن استبداله بملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من كريم بانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام

فى بوله صغيرة قومي بوضع ملعقة من النشا ومعها نصف ملعقة من القهوة، ثم أضيفي إليهم نصف عصير الليمونة وملعقة من الزيت المتوفر سواء كان زيت زيتون أو زيت جونسون أو زيت لوز حلو، ثم قومي بخفق المكونات سويا حتى تتجانس.

بعد ذلك أضيفي ملعقة كبيرة من كريم بانثينول واستمري فى الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي وخالي من التكتلات.

قومي بغسل بشرتك جيداً ويمكن استخدام مقشر عليها، ثم طبقي الكريم على الوجه والرقبة واتركيه لمدة ساعة واحدة ثم يغسل بماء فاتر، منذ الاستخدام الأول سوف تحصلين على تبييض فوري ونتائج مبهرة للغاية.

ويذكر انه يمكن استخدام كريم بانثينول فقط على البشرة إذا كنت تمتلكين بشرة جافة فهو يساعد على الترطيب بكفاءة عالية ويمنحك النضارة واللمعان ويعيد للبشرة بريقها من جديد.