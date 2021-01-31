طريقة عمل ألدونات المقلية في المنزل، ألدونات هي نوع من أنواع المعجنات التي يتم أعدادها بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة، هي يمكن تقديمها في المناسبات الخاصة، ويمكن تحضيرها لأطفالنا على شكل حلقات دائرية تقلى في الزيت، ويمكن تحضيرها في الفرن، سنعرضها لكم عبر موقعنا ثقفني.

عجينة ألدونات المقلية، ألدونات من اشهي واحلي الحلويات التي يمكن تحضيرها بالمنزل، هي من الحلويات الغربية، التي يمكن التنوع في تقديمها وتقديم الصوص الخاص بها من شكولاته، المربى، الكار ميل، تشيز صوص (صوص ألجبنه).

طريقة عمل ألدونات

ترغب كل أم في صنع افضل المعجنات والحلويات بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، افضل من شراء المعجنات من الخارج الدوناتس، يمكن مشاركة الأطفال في تزينه و تحضير المعجنات، اليوم وصفة ألدونات المقلية ألهشه، نقدم أولا.

مقادير عمل عجينة ألدونات المقلية.

عدد 3كوب من الدقيق. معلقة كبيرة من الزبدة. عدد 2بيضة. عدد2 فانليا. نص كوب صغير من السكر. كوب من البن المغلي(حليب). معلقة كبيرة من خميرة الفورية.

مقادير عمل توبينج التزين تشيز صوص( صوص ألجبنه)

كوب من السكر. كوب لبن بودر. نص كوب ماء مغلي. معلقة من الزبدة. عدد4 قطع من الجبن المثلثات.

أولا نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بإضافة معلقة الكبيرة من الزبدة على كوب من البن المغلي(الحليب).

ثم نقوم بإضافة مقدار السكر+ رشه صغيرة من الملح.

نقوم بخلط الدقيق مع الخميرة.

نقوم بخفق عدد 2 بيض مع الفانليا.

ثم نبدأ في أضافه خليط البيض مع الدقيق.

نبدأ في أضافه البن إلى خليط الدقيق ونعجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ساعتين حتى ترتاح وتخمر جيدا.

طريقة عمل ألدونات

طريقة عمل صوص ألجبنه

نقوم بخلط نص كوب من الماء+معلقة الزبدة+عدد 4 قطع ألجبنه، ونقوم بالضرب جيدا والخلط.

بعد الضرب نقوم بإضافة السكر+ البن البودر حتى يصبح القوام كريمي.

اصبح الصوص جاهز لتزين يمكن أضافه لون طعام والتنوع في لون الصوص لتزين.

ويمكن الاستغناء عن صوص ألجبنه واستبداله بصوص ألشكولاته.

بعد مرور ساعتين وأصبحت العجينة جاهزة لا استخدام، نقوم بفرد العجينة بسمك 1سم.

ونبدأ في تقطيع وتشكيل العجينة نتركها بعد التقطيع والتجهيز لمدة نص ساعة.

ثم نبدأ في قلى ألدونات في زيت سخن على نار هادئة.

نبدأ في التزين ووضع الصوص.

ألدونات بصوص ألشكولاته، وصوص ألجبنه في المنزل بخطوات بسيطة.