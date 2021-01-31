الكيكة الخطيرة بدون فرن وبدون خلاط وبدون مضرب بثلاث بيضات فقط الطعم لذيذ كيكة_الطواية

طريقة عمل الكيكة الخطيرة بدون فرن وبدون خلاط وبدون مضرب، الكيك من أشهر وألذ الحلويات لدي الكثير من الكبار والصغار، فهي من أنواع الحلويات التي لا تحتاج إلى أي مجهود ولا وقت كبير، أحيانا تريد الأم صنع الكيك في وقت فصل الكهرباء أو لا يتوفر لديها الخفاقة فتابعوا معنا أفضل طريقة لعمل ألذ كيك بدون استخدام الفرن أو الخلاط أو الخفاق اليدوي . مكونات طريقة عمل الكيكة الخطيرة بدون فرن وبدون خلاط ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة طعام كبيرة فانيليا.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير من الزيت.

ملعقتين طعام كبيرة من الكاكاو الخام.

كأس كبير من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة طعام كبيرة من خل الطعام.

كأسين من الدقيق.

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر . مكونات طريقة عمل الكيكة الخطيرة بدون فرن وبدون خلاط طريقة تحضير الكيكة الخطيرة بدون فرن وبدون خلاط يتم خفق البيض مع الفانيليا بالمضرب اليدوي جيدا.

إضافة السكر ثم إعادة الخفق حتى تمام ذوبان السكر.

إضافة الزيت وإعادة الخفق حتى يتوزع جيدا.

إضافة الخل مع التقليب.

إضافة الكاكاو الخام وخفقه ليتجانس مع الخليط.

ثم إضافة الحليب وتقليبه جيدا.

ثم ينخل الدقيق جيدا ووضعه بالتدريج إلى الخليط مع الخفق المستمر حتى تمام التجانس .

. يوزع الخليط على ثلاثة بولات صغيرة متساوية في الحجم.

يتم وضع المقلاة التيفال على النار ودهن سطحها بالزيت.

يوضع الخليط وتسويته على نار هادية.

يتم وضع قطعه من القصدير علي النار أسفل المقلاة ليتم توزيع النار على جميع أجزاء المقلاة.

يتم تسوية ثلاثة أجزاء الخليط بنفس الطريقة.

توضع الكريمة بين الطبقات ويتم تزينها على حسب رغبة كل شخص.

البعض لا يفضل شراء الأكل وأنواع الحلويات من خارج المنزل ويتجهون إلى صنع جميع الأنواع في المنزل فإذا أردت صنع ألذ كيك لا تترددي في إتباع هذه الطريقة ستحصلين على كيك مثل الإسفنج تتميز بالروعة والجمال. طريقة تحضير الكيكة الخطيرة بدون فرن وبدون خلاط

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