خلطه أمريكية لتبييض الوجه واليدين في يومين فعالة ومضمونة 100٪

نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام خلطة لتبيض الوجه من اول استعمال، مع الخلطة الأمريكية التي تعمل على تفتيح الوجه واليدين بسرعة فائقة، حيث تعد أفضل الطرق الفعالة لتبييض الوجه هي الوصفات الطبيعية التي تقوم بتبييض الوجه سريعا دون أي أثار جانبية مثل الكريمات والمساحيق التجميلية التي قد ترهق الجلد والبشرة مع استمرار الاستخدام، لذا اليوم اتينا إليكم باقوي خلطه أمريكية لتبييض الوجه واليدين مجربة ومضمونة 100 ٪، كما أود ان استعرض معكم خلطه مغربية لتبييض الوجه في يومين فقط والنتيجة مبهرة لن تصدقي الفرق.

خلطه امريكية لتبييض الوجه واليدين

مع خلطة العسل وعصير الليمون والحليب الفعالة لتبييض الوجه واليدين، حيث تساعدك تلك الوصفة على تفتيح البشرة 4 درجات على الأقل وتمنحها إشراقاً ونعومة.

احضري نصف ملعقة صغيرة من العسل، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة من الحليب، قومي بمزج جميع المكونات معا بشكلٍ جيد، ثم توزع الخلطة على كامل الوجه وتترك نصف ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر.

خلطة لتفتيح الوجه واليدين

خلطة لتفتيح الوجه واليدين مع قشر البرتقال المذهل الذي يعمل على تبييض الوجه تدريجياً، حيث يحتوي قشر البرتقال على فيتامين C الذي يازم بدوره في حماية البشرة من حروق الشمس، بالإضافة إلى تفتيح البشرة وتبعيها مع تكرار الاستعمال، كما يلعب دورا هاما في التخلص من الرؤوس السوداء تعد من أكثر المشاكل التي تواجه السيدات وخاصة عند منطقة الأنف والفم.

فقط جهزي حبة واحدة من البرتقال مع بودرة خشب الصندل، ثم قومي بتقشير حبة البرتقال وتجفيفها، ثم تطحن جيداً لتصبح بودرة ناعمة.

بعد ذلك اخلطي بودرة قشر البرتقال مع بودرة خشب الصندل، وابقي عليهم القليل من الماء حتي يصبح لديكي عجينة ناعمة.

وزعي الخليط على كامل الوجه ثم يترك على البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف ويغسل بالماء البارد.