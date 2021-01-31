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طريقة مربي قشر البرتقال وفوائد قشور البرتقال المجفف مع الشمندر لعلاج فقر الدم

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زهره زاد 0 تبليغ

مربى قشر البرتقال، واستخدامات جديدة لقشور البرتقال وطريقة عمل مربي قشر البرتقال واستخدام قشر البرتقال المجفف واستخدام الشمندر لمربي البرتقال كما استعملنا قشور البرتقال في المطبخ وغسل الأواني وتعطير المنزل والملابس ولكن اليوم سنستخدم قشور البرتقال لعمل اطعم مربي ممكن تأكلها من قشر البرتقال ولكن عليك اتباع الخطوات المضبوطة حتي لا تصبح مرة معك.

طريقة مربي قشر البرتقال اللذيذة بطريقة سهلة
افضل طريقة لعمل أشهي مربي قشر برتقال
طريقة مربي قشر البرتقال

مربي من قشور البرتقال فكرة رائعة لربة المنزل في استغلال القشر واستعماله بمواد مفيدة للاسرة لما يحتوي قشر البرتقال علي فيتامين c المفيد للجسم والبشرة ومضاد للأكسدة.

مكونات مربي قشور البرتقال

نصف كيلو غرام قشر برتقال مقشر بدون الغلاف الأبيض الداخلي للبرتقاله لأنة يسبب مرارة للمربي كما موضح في الصورة التالية.

الخطوة الاولي لطريقة عمل مربي البرتقال من القشر
تقشير البرتقال بهذا الشكل حتي نتخلص من النسيج الأبيض الداخلي للبرتقالة الذي يسبب المرارة

نصف كيلو غرام من السكر أو كما تريدين طريقة تحليته.

كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة عمل مربي من قشور البرتقال
  • ننقع قشور البرتقال في ماء مغلي لمدة ساعتين.
  • نصفي الماء الذي نقع به القشر ويمكنك استعمال هذا الماء كمعطر للتنظيف.
  • نغلي القشور علي نار هادئة لمدة ساعتين.
  • نصفي الماء للمرة الثانية حتي نتأكد انه تم إزالة المرارة.
  • في وعاء علي النار نضع قشور البرتقال مع السكر مع عصير الليمون والبرتقال علي نار هادئة جدا كشعلة القهوة لمدة ثلاث ساعات.
  • سيصبح عندك أطعم وألذ وأشهي مربي لقشر البرتقال ليست مرة ليست جاذعة ولكنها مفيدة ورائعة.
طريقة مربي قشر البرتقال
صورة توضح طريقة نقع وغليان قشر البرتقال لعمل المربي
فوائد قشر البرتقال المجفف وطريقة تجفيف قشور البرتقال
  • قشور البرتقال المجففة لها فوائد كثيرة واستخدامات أكثر.
  • يحتوي قشر البرتقال علي فيتامين سي المفيد لنزلات البرد والزكام ولتقوية جهاز المناعة.
  • يستخدم قشر البرتقال في ماسكات العناية بالبشرة لاحتوائه علي مضادات الأكسدة.
  • يطحن قشر البرتقال المجفف ويوضع مع الشاي لتنحيف البطن و أنقاص الوزن وعلاج السمنة.
  • يطحن قشر البرتقال ويستخدم كنكهة في الكيك بالبرتقال ووصفات الطبخ بالبرتقال.
طريقةمربي قشر البرتقال و تجفيف قشر البرتقال
صورة توضح طريقة تجفيف قشور البرتقال واستخدامه
طريقة تجفيف قشر البرتقال
  • يغسل قشر البرتقال جيداً.
  • يوضع في مكان جيدا التهوية بعيد عن الأتربة.
  • مغطي بمصفاة حتي تتأكدي عدم لمس أي شئ غريب له.
استعمال الشمندر “البنجر” في مربي البرتقال وقشر البرتقال

الشمندر “البنجر” وما أدراك ما الشمندر “البنجر” وفوائد البنجر وما يحتويه الشمندر فانه المنسي دائما الشمندر كل شئ فيه له فائدة.

طريقة مربي قشر البرتقال بالشمندر
صورة توضح استخدامات الشمندر”البنجر” في المربي
فوائد ” الشمندر” البنجر”
  • معالج للانيميا ومكافح لفقر الدم.
  • يحتوي علي كميات سكر كبيرة ويعتبر كمحلي لأي مربي.
  • يحتوي علي اللون الأحمر الطبيعي الذي يغذي أي مكون داخل به عند تخليل اللفت أو مربي الفراولة أو البرتقال.
  • مقوي لجهاز المناعة لما يحتويه من مضادات للأكسدة وفيتامينات.
  • يستخدم الشمندر “البنجر” في المربي يمكنك سلقه جيداً وهرسه مع المربي لإضافة لون وفيتامينات وفوائده العالية يستخدم الشمندر “البنجر” مع مربي قشر البرتقال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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