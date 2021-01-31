تبيض الأسنان بالفحم وطرق طبيعية للحصول على بياض ناصح

تبيض الأسنان بالفحم، من الوصفات الطبيعية التي يستخدمها البعض في الحصول على أسنان بيضاء، ولكن إلى الأن لم يثبت علميا ما يثبت نتيجة الفحم في هذه العملية، أنه يعطي نتائج آمنة وفعالة، ولكن ما إنتشر بين الناس قدرة الفحم على إزالة السموم والتصبغات من الفم والأسنان، حيث انه يمتص البلاك ومسببات التصبغ، وهناك طريقتين مختلفتين لإستخدام الفحم لتبيض الأسنان سوف نوضحهم في السطور الأتية.

تبيض الأسنان بالفحم

هناك طريقتين يتم إتباعهم في أستخدام الفحم للاسنان والاستفادة منه كمادة منظفة للاسنان ومفيدة في استخدامه، فقط نضع القليل من مسحوق الفحم على فرشاة الاشسنان الخاصة بنا، ومن ثم نبدأ بعملية التفريش للاسنان ونحرص الا تكون بشكطل عنيف بل برفق شديد، وايضا يجب الانتباه ان لا يكون هناك شقوق في الاسنان حتى لا تتراكم المادة السوداء فيها مما يشكل خطرا على اللثة والاسنان فيما بعد، وتكرر العملية على الاغلب مرتين بالشهر.

غسول الفحم الفموي:

نقوم بإذابة ملعقة كبيرة من مسحوق الفحم في كوب من الماء، ويستخدم للمضمضة لمدة لا تقل عن دقيقتين، ويراعى بعدها غسل الفم جيدا بالماء المضاف اليه بضع قطرات الليمون، والحرص على التخلص من بقايا غسول الفحم من الفم بشكل جيد.

طرق أخرى طبيعية لتبيض الأسنان

يمكن إستخدام الفراولة لتبيض الاسنان بهرسها جيدة ودعك الاسنان بها، وايضا غسول الفم بخل التفاح والمضمضة به، ولا ننسى صودا الخبز بيكربونات الصوديوم ومفعولها السحري في تبيض الاسنان، بإستخدام مسحوقها على الفرشاة الخاصة بغسيل الاسنان، وتفريش الاسنان بها ولكن هناك أقوال بأن كثرة إستخدام هذه الطريقة قد يتسبب في تغيير لون اللثة وغمقانها.

زيوت طبيعية لغسل الاسنان:

هناك زيوت طبيعية ايضا تستخدم للحفاظ على صحة الاسنان وبياضها، مثل زيت السمسم وايضا زيت جوز الهند، فكلاهما يعمل على تطهير الفم والاسنان من البكتيريا، وله خاصية في تبييض الاسنان بشكل ملحوظ بإستخدامها كغسول فموي.

إستخدام قشور الفواكه للاسنان

قشر الموز والليمون والبرتقال، يتم إستخدام أي من هذه القشور لفرك الاسنان بها لمدة دقيقتين على الاغلب، وبعدها يتم تفريش الاسنان بالمعجون، لتحصل على بياض اسنان ناصع وطبيعي.