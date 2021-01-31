أسهل طريقة تحضير الكريم شانتيه بالخطوات سهلة وبسيطة

سنتحدث من خلال هذا المقال عن وصفة مهمة جداً بالنسبة للسيدات، حيث أنها تستخدم في تحضير العديد من الوصفات والحلويات، ولا يمكن للسيدات الاستغناء عنها، وسنقوم بالكشف عن طريقة سهلة وبسيطة لإعداد هذه الوصفة، وهي وصفة الكريم شانتيه، لإعداد هذه الوصفة نحتاج الى مكونات بسيطة، ومن الممكن أن تكون هذه المكونات موجودة في المطبخ الخاص بك، و لن تحتاجي لشراء أي مكونات من الخارج، حيث أن هذه المكونات بسيطة.

ويتواجد الكريم شانتيه بكثرة ووفرة في الأسواق، حيث يستخدم في العديد من الأشياء مثل تغليف الجاتوه والعديد من الحلويات، كما أن الكريم شانتيه يتواجد على هيئة بودرة وسائل، وهناك العديد من الأسماء للكريم شانتيه ومنها الكريمة المخفوقة والكريمة اللبنانية.

كما أن الكريم شانتيه تقوم العديد من ربات المنزل أمهاتنا بتحضيره فى دقائق قليلة معدودة، وذلك لأن جميع الأطفال يحبون الكريم شانتيه، ويمكن للأمهات أن تستخدم بعض النكهات لإضافتها إلى الكريم شانتيه مثل الشوكولاتة والفانيليا والفراولة، وسنقوم بعرض بعض الطرق التي يتم استخدامها في تحضير الكريم شانتيه داخل المنزل في أقل وقت.

اولا طريقة تحضير الكريم شانتيه البودرة:

معظم مكونات الكريم شانتيه البودرة موجودة داخل المطبخ حيث ان المكونات كالآتي:

إحضار عدد ثلاث أكواب حليب.

إحضار نصف كوب سكر أبيض مسحوق.

إحضار ملعقة كبيرة جيلاتين.

إحضار ملعقة كبيرة من الفانيليا.

إحضار ربع كوب ماء دافئ.

في البداية يتم تسخين اللبن على موقد نار هادئ مع التقليب المستمر، وذلك بشكل مستمر ثم نضع اللبن قليلا قليلا حتى يبرد.

وفي تلك الأثناء نقوم بخلط الماء والجيلاتين في إناء، ونتاكد من خلطهم جيداً ثم نقوم بوضع اللبن و خليط الماء والجيلاتين في الخلاط.

وفي أثناء الخلط نقوم بإضافة السكر الأبيض والفانيليا، ويستمر الخلط حتى نتأكد من أنها أصبحت كريمي جداً، وبعد ذلك يمكن استخدامها كما نشاء.

طريقة التحضير الكريم شانتيه:طريقة عمل الكريم شانتيه بدون جيلاتين:

إن الكريم شانتيه من أشهى المكونات التي يتم نحضيرها بشكل مستمر ويتم إعدادها من أجل أطباق الحلويات، فهي تدخل بشكل أساسي في طبق الكنافة والقطايف، لذلك سوف نذكر لكم طريقة تحضير الكريم شانتيه بدون جيلاتين.

إحضار عدد 1 كوب من القشطة.

إحضار ربع كوب من السكر البودرة.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أولا عليكي بإحضار المضرب الكهربائي وضعي به القشطة مع التقليب جيدا. ثم بعد ذلك ضعي السكر تدريجياً مع الإستمرار فى التقليب ولا تنسي ملعقة الفانيليا وذلك حتى تحصلي على قوام متماسك. بعد الإنتهاء من الخليط ضعيه فى طبق وادخليه الثلاجة لمدة 10 دقائق ويمكنك استخدامها الآن.

مكونات طريقة عمل الكريم شانتيه بدون جيلاتين:طريقة عمل الكريم شانتيه بدون جيلاتين:

وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الكريم شانتيه فى المنزل بكل سهولة وخطوات بسيطة يمكن لكى سيدتى الجميلة إعدادها في المنزل وتقديمها للأسرة وجعلهم سعداء.