الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة مثل الكوريين

الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة، النساء في كوريا يتبعون طرق مختلفة وخاصة بهم للعناية بالبشرة وللحصول على بشرة جميلة كما نراها، وقد انتشر مؤخرًا مصطلح شيت ماسك كوري من أجل العناية بالبشرة حيث كان أصله في كوريا، فما هو الشيت ماسك؟

شيت ماسك الترطيب والتفتيح

مكونات هذه الوصفة أو الشيت ماسك التالي يساعد البشرة في التخلص من علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، كما يزيد من رطوبة البشرة وتفتيحها ويجعلها مشرقة طوال الوقت، ويتكون من:

½ كوب ماء مفلتر.

ملعقة بحجم كبير زيت ثمر الورد.

قناع ورقي.

ملعقة عسل أبيض.

تمزج جميع المكونات السابقة في وعاء واحد حتى تمام التجانس. نحضر القناع الورقي لنغمسه في المكونات السابقة حتى يُغطى بالكامل. يتم عصره بعد ذلك حتى نتأكد من عدم وجود أي سوائل. ومن ثم نضع الماسك على الوجه حتى تمر ربع ساعة ويزال بعد ذلك.

طريقة الاستخدامشيت ماسك لإزالة السموم

من الوصفات الناجحة في تنقية الوجه والبشرة، حيث يخلصها من الخلايا الميتة من الجلد والسموم والمواد المتراكمة بين خلايا ومسام البشرة، ومكوناته تحمي البشرة من الأكسدة وتكون الحبوب ويتكون من مقادير متساوية من:

حليب سائل.

شاي أخضر.

شوفان ناعم.

قناع ورقي.

نحضر طبق عميق ونضع به المقادير السابق ذكرها، ونخلطهم سويًا لحين الحصول على الماسك المطلوب. نحضر القناع الورقي ونضعه في الخليط لحين اكتماله. نتأكد من عدم تساقط أي سوائل من القناع بعصره. يترك الماسك على الوجه لتمر 20 دقيقة ويزال بماء دافئ بعد ذلك.

طريقة الاستخدامشيت ماسك لحب الشباب

يساهم الماسك التالي في الحد من ظهور حب الشباب وتنقية البشرة من السموم وما يسبب ظهور حب الشباب والبثور على الوجه، بالإضافة لقدرته على ترطيب الوجه ويتكون من:

ملعقة بحجم صغير ماء ورد. ملعقة بحجم كبير زيت أوكالبتوس. ملعقة بحجم كبير زيت شجرة الشاي.

تخلط المكونات مع بعضها في وعاء مناسب. يتم غمس القناع الورقي بالخليط ويطبق على الوجه بعد ذلك. ويزال بعد مرور 30 دقيقة بماء دافئ.

طريقة الاستخدامكيفية استخدام الشيت ماسك الكوري للبشرة

من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الكورية هو الشيت ماسك، حيث منه أنواع عديدة ومختلفة حسب حالة الوجه، ويتميز بفعاليته الكبيرة والسريعة على البشرة إذ يجعلها ناعمة ونضرة ومرنة أكثر ويخلصها من علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد كما ويسمح بفتيتح البشرة وتوحيد لونها وكل ذلك في مدة بسيطة.