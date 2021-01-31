الدكتورة نيفين شعيتو لـ دوت الخليج: مراحل الفشل الكلوي المختلفة وعلاجها

الكلى جزء أساسي من جسم الإنسان، تقوم بتصفية الشوائب والسموم من الجسم لضمان حياة صحية وجسم سليم، إلا أنه ولأسباب عدة يمكن أن تصاب الكلى بالفشل الكلوي وتتأثر وظيفتها وبالتالي تتأثر صحة الجسم ككل، ويمر الفشل الكلوي بمراحل، ولهذه الحالة الصحية طرق علاجية مختلفة، عن ذلك وأكثر تخبرنا أخصائية طب الأسرة في مركز 7 دايمنشنز الطبي الدكتورة نيفين شعيتو ، وتقول.

مراحل الفشل الكلوي المختلفة:

يتم تصنيف الفشل الكلوي إلى خمس مراحل، تتراوح الأعراض في كل مرحلة من خفيفة جداً (المرحلة 1) إلى الفشل الكلوي الكامل (المرحلة 5)، وهي:

المرحلة الأولى: هذه المرحلة معتدلة للغاية، قد لا يعاني الشخص من أي أعراض ولا يوجد مضاعفات واضحة، على الرغم من وجود بعض الضرر، لا يزال من الممكن إدارة وبطء التقدم من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، وهذا يشمل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وعدم استهلاك التبغ والكحول والحفاظ على وزن صحي.

هذه المرحلة معتدلة للغاية، قد لا يعاني الشخص من أي أعراض ولا يوجد مضاعفات واضحة، على الرغم من وجود بعض الضرر، لا يزال من الممكن إدارة وبطء التقدم من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، وهذا يشمل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وعدم استهلاك التبغ والكحول والحفاظ على وزن صحي. المرحلة الثانية: هذه مرحلة معتدلة ولكن قد تكون المشكلات التي يمكن اكتشافها مثل البروتين في البول أو التلف الجسدي للكلى، وينصح كذلك بالحفاظ على نمط حياة صحي في هذه المرحلة، ومع ذلك، هناك عوامل خطر أخرى في هذه المرحلة، أمراض القلب والالتهابات واضطرابات الدم.

هذه مرحلة معتدلة ولكن قد تكون المشكلات التي يمكن اكتشافها مثل البروتين في البول أو التلف الجسدي للكلى، وينصح كذلك بالحفاظ على نمط حياة صحي في هذه المرحلة، ومع ذلك، هناك عوامل خطر أخرى في هذه المرحلة، أمراض القلب والالتهابات واضطرابات الدم. المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة يعتبر مرض الكلى متوسطًا، وتعوق وظائف الكلى بشدة، تنقسم المرحلة الثالثة من أمراض الكلى إلى الثالثة أ و الثالثة ب. يتم اختبار الدم الذي يقيس كمية النفايات في الجسم، وتصبح الأعراض أكثر وضوحاً في هذه، مثل تورم اليدين والقدمين، والتغيرات في التبول ، وآلام الظهر.

في هذه المرحلة يعتبر مرض الكلى متوسطًا، وتعوق وظائف الكلى بشدة، تنقسم المرحلة الثالثة من أمراض الكلى إلى الثالثة أ و الثالثة ب. يتم اختبار الدم الذي يقيس كمية النفايات في الجسم، وتصبح الأعراض أكثر وضوحاً في هذه، مثل تورم اليدين والقدمين، والتغيرات في التبول ، وآلام الظهر. المرحلة الرابعة: في هذه المرحلة يعتبر مرض الكلى متوسطًا إلى شديداً، فالكلى لا تعمل بشكل مناسب، لكن لم تصل إلى حالة الفشل كلوي الكامل بعد، في هذه المرحلة، يمكن أن ينتج فيها الأعراض ومضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض نخاع العظم وفقر الدم.

في هذه المرحلة يعتبر مرض الكلى متوسطًا إلى شديداً، فالكلى لا تعمل بشكل مناسب، لكن لم تصل إلى حالة الفشل كلوي الكامل بعد، في هذه المرحلة، يمكن أن ينتج فيها الأعراض ومضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض نخاع العظم وفقر الدم. المرحلة الخامسة: تعرف على المرحلة الأخيرة من المرض الكلوي ، حيث يوجد فشل كلوي كامل أو شبه كامل.

علاجات الفشل الكلوي:

هناك العديد من العلاجات المتاحة للفشل الكلوي. يعتمد نوع العلاجات المطلوبة على سبب الفشل الكلوي، وفي الغالب أحد الخيارين:

غسيل الكلى: هو عملية يتم من خلالها تصفية الدم وتنقيته، يقوم الجهاز بوظائف الكلى، يتم إعطاء المرضى نظام غذائي منخفض البوتاسيوم وقليل الملح مع غسيل الكلى بانتظام، يطيل غسيل الكلى من عمر المريض ولكنه لا يعالج الفشل الكلوي.

زراعة الكلى: الهدف من زراعة الكلى هو توفير كلية تستطيع القيام بوظائفها، ومع ذلك ، فهي حالة تستند إلى فرصة واحتمال العثور على كلية متبرع متوافقة مع جسم المريض.

وأضافت الدكتورة شعيتو أن هناك مجموعة من النصائح تساعد في حماية الفرد من مرض الفشل الكلوي، وهى:

الحفاظ على نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي سليم، وتحقيق الوزن الصحي، والتمارين المنتظمة، والحد من استهلاك الكحول والتبغ.

تناول جميع الأدوية حسب الوصفة المقدمة من الطبيب.

معالجة السكري وارتفاع السكر في الدم وهو السبب الشائع للفشل الكلوي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.