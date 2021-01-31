دراسة: تأثير السمنة على صحة ووظيفة الدماغ

السمنة أحد سمات الحياة العصرية الحديثة، حيث ترتفع نسبة الإصابة بالسمنة في مختلف دول العالم، حتى صنفت كمرض رئيسي، وكشف الدراسات الطبية عن كثير من التأثيرات السلبية للسمنة على صحة الجسم، وعلاقتها بعدد من الأمراض.

وهاهي دراسة تضيف تأثيراً سلبياً آخر للسمنة على صحة الدماغ، فكيف ذلك؟

السمنة وصحة الدماغ:

كشف فريق من العلماء عن أن تأثير السمنة لا يقتصر فقط على القلب وإنما على الحالة الإدراكية وعمل الدماغ.

و بحسب موقع "Medicalxpress" أوضح علماء جامعة شيفيلد البريطانية، أن زيادة الوزن أو السمنة، تضعف الصحة المعرفية، وتتسبب بضغط إضافي على صحة الدماغ، وقد تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الزهايمر.

تفاصيل الدراسة:

تضمنت الدراسة التي أجراها العلماء تصويرًا عصبيًا متعدد الوسائط، حيث درسوا خلالها بيانات من 47 مريضا بالزهايمر، و68 مريضا يعانون ضعفًا إدراكيًا خفيفًا، و57 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة من الناحية الإدراكية.

وقام العلماء بتقييم العلاقة بين حجم المادة الرمادية في الدماغ وسلامة المادة البيضاء وتدفق الدم في المخ والسمنة، وذلك عبر قياس الاختلافات في تركيزات أنسجة المخ.

نتيجة الدراسة:

بينت نتائج الدراسة أن المرضى الذين يعانون خرفًا خفيفًا، كان لديهم ارتباط إيجابي بين السمنة وحجم المادة الرمادية حول التقاطع الصدغي - الجداري الأيمن.

وخلص العلماء إلى أن الوزن الزائد يساهم في ضعف الأنسجة العصبية ويمثل عبئا على صحة الدماغ، مؤكدين أن بقاء المصابين بالخرف الخفيف في حالة بدنية جيدة يساعد في الحفاظ على بنية الدماغ.

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