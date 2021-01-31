ماذا يحدث في الأسبوع الثامن من الحمل؟

تبحث السيدات خلال فترة الحمل عن دليل تفصيلي لمراحل الحمل والتغيّرات التي تحدث لكلٍ من الأم والجنين، ويقدم موقعنا هذا الدليل لمعرفة كل ما يحدث أسبوعًا بأسبوع، وفي هذا المقال نشرح ما يحدث في الأسبوع الثامن من الحمل.

يمكنك الدخول إلى حاسبة الحمل والولادة الخاصة بموقعنا لتحديد مرحلة الحمل بدقة ومعرفة موعد الولادة المتوقع.

ماذا يحدث للجنين خلال الأسبوع الثامن من الحمل؟

يستمر نمو الجنين خلال الأسبوع الثامن من الحمل ليصل طوله إلى 1.5 سنتيمتر تقريبًا ويصل وزنه أخيرًا إلى 1 جرام وتبدأ ملامح الوجه في التشكّل، وبذلك يمكن للأطباء إطلاق تسمية “جنين” على طفلك الصغير للمرة الأولى، وخلال تلك المرحلة تستمر الأعضاء بالنمو كما يلي:

القلب: قبل الأسبوع الثامن يكون القلب في أسفل رأس الجنين مباشرةً، ومع بداية الأسبوع الثامن من الحمل يتحرك مع الرئتين ليستقروا في تجويف الصدر، كما يبدأ انفصال الأوعية الدموية القلبية، وينتج عن ذلك تكوين الشريان الأورطي والشريان الرئوي، وذلك بعد تكوين الحواجز القلبية خلال الأسبوع السابع من الحمل، والتي تؤدي إلى انفصال القلب إلى أربع حجرات.

الدماغ: يبدأ تكوين أجزاء القشرة الدماغية – Cerebral cortex، وهي أشد أجزا الدماغ تعقيدًا وأكثرها تطوّرًا عند الإنسان عن بقية الحيوانات، لذلك يُعد الأسبوع الثامن فترة مصيرية في حياة الجنين يحتاج خلالها إلى توفّر العناصر الغذائية اللازمة للنمو العصبي مثل حمض الفوليك.

الأطراف: يزداد طول الذراعين والرِجلين بشكل ملحوظ، لكن لا تظهر تفاصيل الطرفين السفليين كالركبتين والأصابع والكعبين حتى الآن.

المشيمة: يستمر تحوّر الأوعية الدموية لكلٍ من الأم والجنين لتكوين المشيمة، لكنها ما تزال غير مكتملة النمو ولن تعمل بالكفاءة الكاملة قبل الأسبوع الثاني عشر.

هناك مجموعة من الأعراض الشهيرة التي تبدأ في الظهور بقوة خلال تلك المرحلة وتستمر لفترة طويلة من الحمل، وتشمل تلك الأعراض:

الرحم: ينمو الرحم باستمرار ليصل إلى حجم الليمونة، ورغم عدم نزول دم الحيض للشهر الثاني فقد تلاحظين ظهور أعراض تشبه تلك التي تظهر قبل الحيض مثل آلام البطن والشعور بالإرهاق والحزن غير المبرر.

الثديين: يزداد حجم الثديين قليلًا خلال تلك المرحلة ويظهر الشعور بالوخز وآلام الثديين، يمكنك استخدام حمالات الصدر الرياضية المريحة لتقليل ذلك الشعور.

المهبل: تظهر إفرازات بيضاء من المهبل، إذا كانت الإفرازات حمراء يُنصح باستشارة الطبيب المختص.

أعراض الحمل الكلاسيكية: تظهر أعراض الحمل الكلاسيكية بقوة خلال الأسبوع الثامن من الحمل وتشمل الصداع والتقلبات المزاجية والغثيان الصباحي والشعور بالطعم المعدني في الفم وقوة حاسة الشم واشتهاء الأطعمة (ما يُعرف بالوَحَم أو شهيّة الحمل) والشعور بالانتفاخ أو امتلاء البطن.

الجلد والشعر: يصبح الشعر أكثر نعومة ولمعانًا خلال شهور الحمل الأولى نتيجة للتغيرات الهرمونية، كما يصبح جلد الوجه داكنًا وتظهر البقع المعروفة بالكَلَف أو قناع الحمل.

كثرة مرات التبوّل: وذلك نتيجة زيادة تدفق الدم إلى الكليتين وضغط الرحم على المثانة.

لكن ورغم كون ذلك نادرًا، فقد لا تظهر أية أعراض طوال فترة الحمل، في الواقع هناك عدد قليل من النساء يكتشفن حدوث الحمل فقط يوم الولادة!

زيارة الطبيب: وذلك للفحص الدوري ومراقبة العلامات الحيوية للجنين وتحديد الفحوصات اللازمة والمكملات الغذائية المطلوبة خلال تلك المرحلة.

الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن لإمداد الأم والجنين بالعناصر الغذائية اللازمة، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات التي ينبغي تجنبها.

تناول مكملات حمض الفوليك: يُنصح بتناول 400 ملليغرام يوميًا من حمض الفوليك بدايةً من مرحلة التخطيط للحمل وحتى نهاية الأسبوع الثاني عشر.

الإقلاع عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية.

الانتقال إلى الأسبوع السابع من الحمل.

الانتقال إلى الأسبوع التاسع من الحمل.