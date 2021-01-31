ماذا يحدث في الأسبوع التاسع من الحمل؟

تبحث السيدات خلال فترة الحمل عن دليل تفصيلي لمراحل الحمل والتغيّرات التي تحدث لكلٍ من الأم والجنين، ويقدم موقعنا هذا الدليل لمعرفة كل ما يحدث أسبوعًا بأسبوع، وفي هذا المقال نشرح ما يحدث في الأسبوع التاسع من الحمل.

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ماذا يحدث للجنين خلال الأسبوع التاسع من الحمل؟

يستمر نمو الجنين بمعدل سريع خلال الأسبوع التاسع ليصل طوله الإجمالي إلى أكثر من 2 سنتيمتر بقليل (في حجم حبة الفراولة)، كما تستمر الأطراف والوجه والأعضاء الداخلية في النمو كما يلي:

الوجه: تصبح ملامح الوجه أكثر وضوحًا خلال الأسبوع التاسع من الحمل، حيث تتسع العيون وتكتسب حدقة العين لونها للمرة الأولى، يصبح الفم الصغير أكثر وضوحًا وتتشكل حلمات التذوّق على سطح اللسان.

تصبح ملامح الوجه أكثر وضوحًا خلال الأسبوع التاسع من الحمل، حيث تتسع العيون وتكتسب حدقة العين لونها للمرة الأولى، يصبح الفم الصغير أكثر وضوحًا وتتشكل حلمات التذوّق على سطح اللسان. الأطراف: تبدأ عظام الساقين والذراعين بالتشكّل، في البداية تتكون من غضاريف، لكن سرعان من تتحوّر إلى عظام، تظهر كذلك خمس بروزات في كلٍ من اليدين والقدمين، لكن لا تزال تلك الأصابع الصغيرة متصلة ببعضها البعض مثل أرجل البط.

تبدأ عظام الساقين والذراعين بالتشكّل، في البداية تتكون من غضاريف، لكن سرعان من تتحوّر إلى عظام، تظهر كذلك خمس بروزات في كلٍ من اليدين والقدمين، لكن لا تزال تلك الأصابع الصغيرة متصلة ببعضها البعض مثل أرجل البط. الدماغ: يستمر نمو الدماغ ويصبح المخ مغطّى بالأغشية التي تحميه.

يستمر نمو الدماغ ويصبح المخ مغطّى بالأغشية التي تحميه. الأعضاء الداخلية: يزداد حجم الكبد تدريجيًا ويستمر نزول القلب والرئتين إلى التجويف الصدري حتى يلتقوا بالسطح العلوي للكبد، تتطوّر أنسجة الكليتين ويتشكل الجهاز الهضمي فيزداد طوله.

يزداد حجم الكبد تدريجيًا ويستمر نزول القلب والرئتين إلى التجويف الصدري حتى يلتقوا بالسطح العلوي للكبد، تتطوّر أنسجة الكليتين ويتشكل الجهاز الهضمي فيزداد طوله. الأعضاء التناسلية: تبدأ الأعضاء التناسلية بالتشكل، لكن لن يتم التعرف على نوع الجنين بالطرق التقليدية حتى الوصول إلى الأسبوع الثامن عشر تقريبًا، وقد تضطرين للانتظار لوقت أطول من ذلك.

تبدأ الأعضاء التناسلية بالتشكل، لكن لن يتم التعرف على نوع الجنين بالطرق التقليدية حتى الوصول إلى الأسبوع الثامن عشر تقريبًا، وقد تضطرين للانتظار لوقت أطول من ذلك. المشيمة: تظهر في منتصف أهداب المشيمة أوعية دموية واسعة، وهي التي ستحمل الغذاء والأكسجين إلى الجنين بعد نهاية الأسبوع الثاني عشر.

ماذا يحدث للأم خلال الأسبوع التاسع من الحمل؟

يزداد حجم الرحم تدريجيًا لكن دون تغيّر ملحوظ في محيط الخصر، فقط زيادة قليلة أو نقصان تبعًا للشهية المتقلبة خلال الشهور الأولى، وتستمر أعراض الحمل الشائعة في الظهور، لكن لن يدوم ذلك طويلًا وسوف تتحسن الأعراض بمرور الوقت، وتشمل الأعراض:

الشعور بالإرهاق الشديد والكسل والنعاس لفترات طويلة من اليوم.

الغثيان الصباحي والذي قد يحدث في فترات أخرى من اليوم، لكن قد لا يظهر في بعض السيدات.

التقلبات المزاجية السريعة وسهولة الغضب والحزن غير المبرر.

الشعور بطعم معدني في الفم.

آلام الثديين، وهي من أكثر الأعراض شيوعًا وتكون مصحوبة بوخز خفيف في الجلد المحيط بالحلمتين، يُنصح بارتداء حمالة الصدر الرياضية المريحة خلال الحمل لتقليل آلام الثديين.

اشتهاء أطعمة ومشروبات بشكل فجائي، وهو ما يعرف بالوَحَم أو شهيّة الحمل.

زيادة قوة حاسة الشم.

نزول إفرازات بيضاء من المهبل، إذا كانت الإفرازات مصبوغة بالأحمر فيُنصح باستشارة الطبيب المختص.

الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم وآلام البطن، وتشبه إلى حد كبير تقلصات البطن خلال فترة الحيض.

تغيّرات الجلد والشعر، وتشمل تغير لون الجلد للون الداكن وظهور بقع على الوجه (تُعرف بكَلَف الحمل أو قناع الحمل) وزيادة نعومة ولمعان الشعر بشكل ملحوظ نتيجة التغيرات الهرمونية خلال شهور الحمل.

زيارة الطبيب للفحص الدوري ومتابعة تطور الجنين.

تناول الطعام الصحي: يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أثناء الحمل، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات التي ينبغي تجنبها.

تناول مكملات حمض الفوليك: ينصح بتناول 400 ملليغرام يوميًا من مكملات حمض الفوليك بدءًا من مرحلة التخطيط للحمل وحتى انتهاء الأسبوع الثاني عشر من الحمل لتجنّب التشوهات الجنينية للجهاز العصبي والمخ.

الإقلاع عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية.

ما الذي ينبغي عمله خلال الأسبوع التاسع من الحمل؟

الانتقال إلى الأسبوع الثامن من الحمل.