أفضل طريقة صحية لعمل الفاصوليا الحمراء المعلبة

الفاصولياء الحمراء تتميز بطعمها الرائع الذي يجعل الكثير منا يحبون تناولها أكثر من أى خضار آخر غير أنها تحتوى على كثير من العناصر الغذائية الصحية، فهى تمد الجسم بالفيتامينات والبروتينات التى تجدد من أنسجة الشعر والبشرة، وملئية بالحديد والمعادن والألياف الغذائية وبالتالي تحمى الجهاز الهضمي وتحافظ عليه وتقى من أمراض القلب، بالإضافة إلى أنها تحتوى على العديد من مضادات الأكسدة التى تقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الفاصوليا الحمراء المعلبة.

مكونات الفاصولياء الحمراء المعلبة:

الفاصوليا الحمراء المعلبة لها فوائد أكثر من رائعة لجسم الإنسان فهى تعمل على التقليل من الإرهاق، وتساعد على تنظيم الإنزيمات في جسم الإنسان وتحافظ على صحه الكلى، بالإضافة إلى أنها عامل رئيسي في الحفاظ على الجسم من مشكلة زيادة الوزن لأنها تعمل على سد الشهية والشعور دائماً بالشبع، وبالتالي تساعد على عدم تناول كميات كبيرة من المأكولات، ولكي نقوم بتحضير طبق الفاصوليا الحمراء المعلبة سوف نحتاج الى هذه المكونات:

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نصف كيلو من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.

ورقة غار.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بصله مفرومة ناعم.

ثلاث ثمرات من الجزر المقطع إلى شرائح طويلة.

800 جرام من الفاصوليا الحمراء المعلبة.

أربعة أكواب من ورق السبانخ.

أربعة أكواب من مرق الخضار.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كمية قليلة من الفلفل الأسود.

فص واحد من الثوم المهروس.

عود واحد من الكرفس المقطع.

ثمرة من البطاطا الحلوة المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نقوم بغسل الفاصوليا جيدا بإستخدام الماء. نقوم بتصفيتها من الماء بإستخدام المصفاة. نحضر وعاء مناسب ونضع فيه الفاصوليا، ونضع معها الطماطم والبطاطا الحلو والفلفل الأسود والبهار المشكل والخس والبابريكا والجزر والملح ونقلبهم جيداً. نقوم بوضع ورق الغار والكرفس ومرق الخضار والبصل والثوم المفروم ونقلبهم. نقوم بوضع الإناء علي نار مرتفعة حتى يغلى نهجئ النار نهائياً. نترك الخليط يغلي لمدة ست ساعات. نقوم بوضع أوراق السبانخ إلى الخليط، ونتركها على النار لمدة خمس دقائق أو اكثر بقليل. نقوم بوضع زيت الزيتون ونضفئ النار. نقوم بوضع الفاصوليا في طبق التقديم ونتناولها ساخنة.

كيفية تحضير الفاصوليا الحمراء المعلبة: