عصير الشوفان مشروب سحري لفقدان الوزن الزائد

عصير الشوفان، ربما يكون الاسم غريب لكن الشوفان من الأطعمة المفيدة جدًا للمساعدة في فقدان الوزن، كما أن تناول العصائر بوجه عام له فوائد صحية عديدة، ويمكن استغلال ذلك للحصول على وزن مثالي وفقدان الوزن الزائد وأيضًا الاستمتاع بطعم الشوفان الرائع.

هل الشوفان مفيد لفقدان الوزن

قد يعتقد الكثيرين أن الشوفان مثل دقيق القمح العادي لا يمكن استخدامه بكثرة عند اتباع حمية غذائية لفقدان الوزن، لكن هذا غير صحيح حيث تحتويحصة نصف كوب من دقيق الشوفان الجاف على 150 سعرة حرارية فقط، وهي أقل من السعرات الحرارية لشريحتين من الخبز، كما أنه غني بالألياف ، مما يساهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله، لذلك لا عجب أن الخبراء يدعمون الشوفان كعنصر كلاسيكي لفقدان الوزن.

طريقة عمل عصير الشوفان لفقدان الوزن

إذا كنت ممن لا يستمتعون كثيرًا بمذاق الشوفان، فيمكنك أن تجرب تناوله بطريقة مختلفة، تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وفي نفس الوقت تستفيدمن فوائد الألياف الغذائية الصحية الأخرى، وذلك من خلال صنع عصير من دقيق الشوفان .

والشيء الجميل الأخر في عصير الشوفان هو أنه يمكنك إضافة أي مكونات تفضلها إلى العصير.

عصير الشوفان والكرز

المكونات

نصف كوب كرز مجمد

موزة مجمدة

نصف كوب عصير برتقال

نصف كوب من حليب اللوز غير المحلى

نصف كوب سبانخ مفرومة

نصف كوب دقيق الشوفان

نصف كوب زبادي يوناني

حفنة من اللوز

الطريقة

ضع كل المكونات معًا في الخلاط واخلطه حتى تحصل على تناسق سلس، وللحصول على أفضل النتائج ، ضعي عليها رش الشوفان وقطع من اللوز، يمكنك أيضًا إضافة بذور الشيا للحصول على بعض التغذية الإضافية.

عصير الشوفان بالشيكولاتة

المكونات

ربع كوب من الشوفان

ملعقة كبيرة من زبدة اللوز

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو

كوب واحد من حليب اللوز بالفانيليا

ملعقة كبيرة من شراب القيقب

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

الطريقة

قم بوضع جميع المكونات في الخلاط وامزجهم جيدًا، وللحصول على نتيجة أفضل يمكنك إضافة قطع من الشيكولاتة الداكنة أو رشة من القرفة على الوجه.