طريقة عمل روج طبيعي في البيت بالفازلين

طريقة عمل روج طبيعي ، يحتاج الكثير منا إلى إبراز جماله وذلك من خلال الاهتمام بالمظهر، وتعتبر الشفاه من أكثر مصادر الجاذبية في الوجه لذلك يتجه الجميع إلى الاهتمام بها، ولكن هناك بعض الأمور التي تقف عائق أمام الأفراد مثل خوف البعض من استخدام مواد كيميائية وعدم قدرة البعض الآخر على شراء الروج غالي الثمن، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية لعمل الروج من مواد بسيطة موجودة داخل كل منزل ولا تكلف الكثير من المال.

طريقة عمل روج طبيعي في البيت

المكونات:

نحتاج إلى لون طعام طبيعي.

مقدار بسيط من الجلسرين الطبي.

مقدار من الكحول.

مقدار من ماء الورد.

طريقة الإعداد

طريقة تحضير الروج سهلة للغاية ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت حيث في البداية يجب تحضير جميع المكونات، الخطوة الأولى يتم فيها إذابة لون الطعام الموجود في أحد الأوعية مع الكحول.

يمكن اختبار اللون الذي ترغب فيه ويمكن إعداد أكثر من وصفة بألوان مختلفة، يتم إضافة الجلسيرين إلى ذلك المخلوط من الكحول واللون في الخطوة الثانية.

يتم بعد ذلك التحريك جيدا لمزج جميع المكونات معا بصورة قوية، ويتم إضافة مقدار ماء الورد داخل العبوة التي يتم حفظ الروج بها، بعد إضافة ماء الورد نضيف إليها الخليط السابق إعداده، ويجب القيام برج العبوة لمدة من الزمن لا تقل عن ربع ساعة حتى تتجانس جميع المكونات، وهكذا تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام.

عمل روج فى البيت

كما يمكنك عمل روج فى البيت بأي لون تفضليه من خلال استخدام ألوان الأيشادو، أو بعض ألوان الطعام الممزوجة مع الفازلين المُذاب، ثم يترك جانباً حتى يبرد ويتم استخدامه بعد ذلك، سوف يمنحك لون أكثر من رائع ونعومة وطراوة على الشفاه.