كنز رباني لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات ووقف التساقط نهائيا بهذا المكون السحري

تطويل وتكثيف الشعر يجب أن نعطي للشعر أكثر اهتماماً، وأن نقوم بغسيل الشعر جيدا، بشكل دائم باستخدام الشامبو وأيضا يفضل أن نقوم باستخدام البلسم المفيد للشعر لأنه يحمي الشعر من حدوث له أي تجاعيد، أو تساقط لذلك يجب عزيزتي أن تقومي بالعناية بشكل مستمر فروة الرأس وليس له جذور فقط من خلال أن تقومي بتقشير الجلد للتخلص من القشرة التي تعمل على عدم تنظيف الشعر وعدم تغذيته، وتقوم بعدة خطوات بسيطة من خلالها للوصول إلى شعر ناعم ومثالي وخالي من القشرة وأيضا يعمل على علاج الفراغات وكل هذا يأتي من استخدامك لبعض الوصفات الطبيعية الفوائد المتعددة التي تأتي من السكر لذلك تابعي معي هذا المقال وسوف تعرفي على الفوائد التي يحتاجها شعرك.

لقد وجدنا العديد من الفوائد التي من استخدام السكر للشعر وتكون كالتالي:-

السكر يمثل فائدة كبيرة لاستخدام للشعر فغالبا نقوم باستخدامها إذا كان الشعر المتضرر، والمتقصف، من عدة عوامل خارجية إذا كانت استخدامها لصبغ الكيميائية أو للفرد من البروتين والكرياتين.

لذلك فهو يعمل السكر ايضا على التخلص من هذه المشاكل.

بالإضافة إلى ذلك فهو ينشط الدورة الدموية للشعر.

ويعمل على تقشير فروة الرأس من كافة المشاكل التي توجد بها القشرة، أو غيرها وهو منظف قوي ومنعم هائل للشعر يحتوي على العديد من الفيتامينات منها”ب1″ و”ب2″، “ج”،

أيضا يحتوى على عدة معادن منها الحديد والزنك والكالسيوم والفسفور.

كما يعمل على تعزيز فروة الرأس.

يوجد عدة استخدامات للحنة، ولكن في كل الأحوال هي مفيدة جدا للشعر تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

المكونات:’

ملعقة الحناء.

2 ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة:-