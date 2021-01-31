فوائد واستخدامات دقيق القمح للبشرة

استخدامات وفوائد دقيق القمح، يعد الطحين من الأشياء الأساسية التي يستخدمها الجميع في النظام الغذائي الخاص بهم، فهو موجود في كل مطبخ وأيضًا الطحين يعد من الأشياء التي تحتوي على فوائد عديدة وذلك لأنه يحتوي على جميع الفيتامينات التي نحتاجها والتي تقدم إلينا العديد من المنافع الغذائية وأيضًا الطحين يمكن أن يتم استخدامه على البشرة لكي يجعلها مشرقة، ومن مميزات الطحين على البشرة أنه يناسب جميع أنواع البشرة سواء الحساسة أو الجافة أو الدهنية أو المختلطة.

وصفات الطحين للبشرة

يمكن أن يتم استخدام الطحين على البشرة بعدة وصفات ولعدة أسباب منها ما يلي:

مكونات الوصفة

كوبان طحين القمح.

كوب ماء.

طريقة استخدام وتحضير الوصفة

في البداية يجب إحضار إناء عميق يوضع به الطحين ثم يوضع كمية الماء المناسبة حتى يتكون عجينة متماسكة، يتم وضع القناع على الوجه ثم يغسل بالماء البارد، يمكن أن يتم استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

مكونات الوصفة

ملعقتين أو ثلاثة ملاعق طحين القمح.

ملعقتين كبيرتين كريمة حليب.

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طريقة استخدام وتحضير الوصفة

يوضع كمية الطحين مع كمية كريمة الحليب، ثم نقوم بتقليب المكونات حتى يتكون خليط ناعم يوضع على البشرة لمدة عشرة دقائق ثم يغسل بالماء العادي واستخدام هذه الوصفة بانتظام يقوم بجعل البشرة أكثر اشراقًا.

مكونات الوصفة

أربعة ملاعق طحين قمح.

ثلاثة ملاعق حليب.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

طريقة استخدام وتحضير الوصفة

وصفة الطحين للبشرة الدهنية

في البداية يتم خلط طحين القمح مع الحليب وماء الورد ثم يوضع الخليط على الوجه وعلى العنق ويترك لمدة ربع ساعة وبعدها يتم غسل الوجه والعنق بالماء البارد وتكرر تلك الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.