طرق استخدام الطين في العلاج

استخدام الطين في العلاج، يستخدم الطين في بعض العلاجات الجلدية للأمراض التي تصيب الجلد، مثل الآثار التي تسببها الشمس على الجلد، أو آثار الكيماويات والعلاجات على الجلد وهناك أنواع مختلفة من الطين تستخدم لأغراض عديدة.

أنواع الطمي العلاجي

أنواع الطين عديدة ويختلف لونها ونوعها حسب الوظيفة المطلوبة منها، وبعض الأمراض لا تعالج بالأدوية الطبية ولكن يمكن معالجتها بالطين وذلك يرجع لأصل الإصابة حيث من الممكن أن تكون الإصابة سببها الجلد، وهنا يتم اللجوء للطين مثل:

أطيان الترسبات القاعية الناتجة عن مسطحات المياه العذبة

يتميز ذلك النوع من الطين بأن سيولته مرتفعة عن بعض الأنواع، ويدخل في مكوناته الترسبات المعدنية التي تملك القوة للتأثير على الأمراض الجلدية.

الأطيان الثخينة

يعتبر من أنواع الطين العلاجي الفعالة حيث يحتوي على ترسبات طينية من المستنقعات، وتتميز بمرونتها وفعاليتها العالية، مما يجعلها سريعة التخمر وفعالة ضد الالتهابات.

أطيان البحر الميت

من الأطيان العلاجية التي تملك شعبية كبيرة منذ القدم بين القدماء المصريين، حيث يؤثر بفعالية على مرض الصدفية وأنواع أخرى من مشاكل الجلد، كما ويساعد في الحصول على بشرة نضرة موحدة اللون، وما يجعله فعالًا لهذه الدرجة هو احتوائه على الملح والمغنيسيوم والكبريت.

الأطيان البركانية

تصنف كواحدة من أكثر أنواع الطين العلاجي نقاءً لأنها محتوية على مواد نفطية التي تتصاعد مع أبخرة البراكين بالإضافة لمجموعة هامة من المواد الطبيعية النقية ولا تحتوي على أي شوائب ضارة.

طين سيليكا ايسلندي

يتميز لون هذا الطين باللون الأبيض وقادر على علاج التهابات الصدفية والجلد التأتبي، ويستخدم من قبل العديد من الأطباء في علاج الصدفية وآثارها، كما ويساعد في تطهير الجلد والتنقية من السموم.

فوائد استخدام الطين في العلاج

بعض أنواع الطين العلاجي تعالج بعض الأمراض الجلدية التي تعجز عنها الأدوية العلاجية، ولذلك يتم استخدام أنواع معينة مثل الطين الأخضر فهو علاج غير شائع أو معروف ولكن ذو نتيجة فعالة، حيث يحتوي على مجموعة طبيعية من المواد العلاجية للجلد مثل المغنيسيوم والكالسيوم والألومنيوم والفسفور والزنك والنحاس والسيلينيوم والكوبالت.