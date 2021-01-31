تخلصي من السيلوليت نهائيًا بأستخدام القهوة

التخلص من السيلوليت نهائيًا بالقهوة، أسباب تكون السيلوليت وظهورها مختلفة ما بين عوامل وراثية والعمر والعادات الصحية، والأصل أنها تحدث نتيجة لتراكم الدهون في طبقة الجلد وعدم قدرة الدم بالتدفق بتلك المنطقة وبالتالي قلة إنتاج الكولاجين، وهي قد تظهر للنساء السمينة والنحيفات للأسباب السابقة، ولكن يمكن علاج السيلوليت بشكل نهائي في مراحلها الأولى بالمنزل بطرق بسيطة.

علاج السيلوليت في المنزل

تساعد بعض العادات الصحية والمنزلية في التخلص من السيلوليت كالتالي:

تنظيف المنطقة المصابة بالسيلوليت بالتنظيف الجاف بواسطة استخدام فرشاة خشنة وخاصة بذلك.

ممارسة رياضة التخلص من السيلوليت واتباع نظام صحي غذائي يوفر للجسم العناصر الغذائية المختلفة.

استخدام وصفات القضاء على السيلوليت المكونة من مكونات طبيعية بسيطة مثل القهوة، لتقشير الجسم وتنشيطه.

تأثير وصفات القهوة على السيلوليت

يعتبر استخدام القهوة لصنفرة الجلد والتخلص من السيلوليت ذو نتائج إيجابية لدى الكثيرين، ولكن قد يحدث للبعض الآخر أن لا يشعر بأي نتيجة مطلقًا، ويعود لذلك لعدم تحديد السبب الأكيد في التخلص من السيلوليت هل هو القهوة أم صنفرة البشرة، وكذلك لم يتم نشر أي نتائج مدعمة بأبحاث علمية لإثبات ذلك.

فوائد القهوة للتخلص من السيلوليت

يساعد التقشير باستخدام القهوة في أماكن ظهور السيلوليت في:

التحسين من التصريف الليمفاوي وبالتالي زيادة في إنتاج الكولاجين بالمنطقة المصابة بالسيلوليت. كما أن التقشير بوجه عامة يجعل البشرة موحدة اللون وناعمة لقدرته على التخلص من خلايا الجلد الميتة. خلط القهوة مع بعض المكونات الأخرى مثل زيت جوز الهند، يسمح بتمدد الأوعية الدموية بين طبقات الجلد كما ويسمح بترطيب البشرة بدرجة كبيرة مع التخلص من السيلوليت.

وصفات القهوة للقضاء على السيلوليت

يمكن تجربة إحدى الطرق التالية لإخفاء السيلوليت:

القهوة وزيت جوز الهند

نخلط في وعاء كبير مقدار كوب كامل قهوة مطحونة ½ كوب زيت لوز حلو أو زيت جوز هند مع مقدار ½ كوب سكر خشن و8 قطرات من زيت الفانيلا وزيت القرفة وتستخدم كالتالي:

تقليب المقادير السابقة جيدًا لتتجانس، وتخزينها في وعاء زجاجي أو بلاستيك عالي الجودة ويمكن التخزين لمدة عام.

بعد الانتهاء من الاستحمام تدلك مناطق السيلوليت بالوصفة جيدًا، ومن ثم غسلها بالماء وتترك لتجف.

القهوة المطحونة

نقوم بوضع مقدار مناسب من القهوة المطحونة في الماء الساخن والتقليل لحين الوصول القوام المطلوب، ومن ثم وضع القهوة على المنطقة المراد وتدليكها لمدة 15 دقيقة وغسلها بالماء في النهاية.