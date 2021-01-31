بدون وصفات ! كريم طبي قنبلة يعطى تفتيح فورى 3 درجات من أول استعمال

تبحث كل سيدة لا تميل للخلطات الطبيعية عن كريمات طبية رخيصة الثمن وسريعة المفعول ودون آثار جانبية، وخاصة فى الوقت الحالي ولما تسببه أشعة الشمس الضارة من تصبغات وبقع بالبشرة بالإضافة إلى الغمقان والكلف، وبعد البحث العميق فقد توصلنا لثلاثة أنواع مختلفة من الكريمات المعروفة ذات الفاعلية بالغة الروعة.

وعن طريق دمج الكريمات نستطيع الحصول على خليط قادر على تفتيح البشرة بشكل خيالي من أول استعمال، وقد يصل إلى 3 درجات تفتيح للبشرة، كما يمكن استخدامه لتفتيح منطقة الرقبة والمناطق الحساسة والركب والأكواع بالإضافة إلى منطقة تحت الإبط، وهو بالفعل خليط مذهل يعطى تفتيح فورى 3 درجات من أول استعمال، وجدير بالذكر أن مصدره من دولة السودان الشقيقة.

تفتيح فوري 3 درجات من أول استعمال

يتكون خليط الكريم من المكونات التالية:

ربع عبوة كريم Caro White 120 ml.

عبوة من كريم BETADERM.

عبوة من كريم Spotless إيفا.

يعمل كريم كارووايت على تفتيح البشرة والقضاء على التصبغات والبقع، كما يعمل على إزالة الغمقان الذي قد تسببه أشعة الشمس الضارة أو الاحتكاك كما يحدث فى المناطق الحساسة، وبالتالي يمنح البشرة نضارة وحيوية خيالية،لذا أطلق عليه البعض كريم الجزر للتبييض وذلك لاحتوائه على بعض المواد المستخلصة من الجزر، كما يحتوى على مادة البيتاكاروتين وهي عبارة عن بروفيتامينات مكونة من فيتامين “أ” والتي تعمل على تقليل الكلف بالبشرة وتحسين مرونة الجلد.

كريم بيتاديرم والذي يستخدم فى الأساس لتقليل تهيج الجلد والقضاء على الحساسية، يستخدم أيضا للقضاء على أثار الحبوب بالإضافة إلى إخفاء البقع والتصبغات، كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع ورائع.

أما كريم سبوتليس والذي يلجأ له العديد من الفتيات والشباب لعلاج حب الشباب فهو قادر على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى منحها نضارة وحيوية غير مسبقة، كما يعمل على تقشير البشرة وإزالة التصبغات والكلف وتفتيح الأماكن الحساسة والداكنة.

يتم إحضار وعاء مُحكم الغلق ووضع ربع عبوة كريم كارو وايت (120 ml) بداخله. يتم بعد ذلك إضافة عبوة كاملة من كريم بيتاديرم وعبوة كاملة من كريم سبوتليس. يتم تقليب الخليط الكريمي جيدا بواسطة ملعقة خشبية حتى يمتزج الخليط تماما.

طريقة تحضير الخليططريقة الاستخدام

يتم غسل البشرة ليلا بواسطة الصابون أو الغسول المناسب حسب نوع البشرة، ثم يتم وضع طبقة رقيقة الكريم على البشرة قبل النوم مع التأكد من امتصاص البشرة للكريم، وفور الاستيقاظ يمكننا إزالته بواسطة الماء الفاتر، وسنلاحظ الفارق من أول استعمال فى تفتيح هائل وخيالي بحق للبشرة والرقبة والمناطق الحساسة بالإضافة إلى منطقة تحت الإبطين والركب والأكواع، وعند الاستمرار على الكريم يوميا ولمدة أسبوع واحد فقط سنلاحظ تفتيح يزيد عن 5 درجات.

روتين العناية بالبشرة الدهنية ومنظقة العينين

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع أخرى من مسحوق الحليب المُجفف، ويتم الدمج جيدا بين المكونين حتى الحصول على قوام كريمي تماما، يتم تطبيق الوصفة على منطقة العينين لمدة لا تقل عن ربع ساعة او حتى تجف تماما، ثم يتم غسل منطقة العينين بالماء الفاتر، هذه الوصفة تعمل على القضاء نهائيا على الهالات السوداء، حيث يساعد زيت اللوز الحلو على تفتيح تلك المنطقة الرقيقة بفاعلية.

وإذا كنت تعانين من المشاكل المتعددة للبشرة الدهنية، فيمكنك تجربة تلك التقنية الكورية المذهلة في المنزل؛ لتصفية شوائب البشرة الدهنية والمختلطة ومنحها النضارة والحيوية، وإذا كانت بشرتك تعاني من التجاعيد والترهلات، فيمكنك تجربة البديل الأفضل للبوتوكس دون آثار جانبية لعلاج التجاعيد وشد البشرة وإخفاء علامات التقدم في السن.