طريقة عمل الفول المدمس مثل الزبدة بخلطة عجيبة في المنزل بمكونات بسيطة

يعتبر الفول المدمس ، من الوجبات الرئيسية على مائدة الإفطار والعشاء، وهو من الوجبات الأساسية في رمضان على السحور، ويجب على كل أم معرفة طريقة عمل المدمس في البيت، بدل من شرائه من الخارج لتوفير ميزانية البيت، ويتميز طبق الفول بإحتوائه على عناصر غذائية مهمة فهو من البقوليات الغنية بالبروتينات والاملاح والفسفور، ويوجد الكثير من أنواع الفول المختلفة مثل الفول الحار، والفول بالطماطم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الفول بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة تجعله مثل الزبدة.

مكونات الفول المدمس

يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعل مذاقة طيب وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الفول المنقوع لمدة 5 ساعات. طبق صغير من الجزر المبشور. ليمونة واحدة. طبق صغير من الطماطم المقطع. كوب صغير من العدس المنقوع. ملعقتين من الأرز. ملعقة صغيرة من الكركم. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة. ملعقة من الطحينة. بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفول المدمس بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار قدرة الفول ونضع لتر ونصف من الماء، ثم نضع الفول المنقوع ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي.

نقوم بإضافة طبق الجزر والطماطم والليمونة والعدس المنقوع والأرز ونغلق القدرة ونتركها على نار هادئة حتى تنضج.

بعد ذلك نقوم بإشعال السخان الكهربائي ونتركه حتى يسخن جيداً بعدها نقوم بوضع القدرة على السخان ونتركها لمدة 5 ساعات حتى تنضج وتستوي مثل الزبدة.

نقوم بإحضار طبق التقديم ونضع كمية مناسبة من الفول ونرشها بقليل من الزيت والطحينة والملح والكمون والبقدونس ونقدمه بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم

يتم تحضيره بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-