البطاطس بالبيض أجمل اكله للعشاء لذيذة وخفيفة بمقادير بسيطة اقتصادية

البطاطس بالبيض أجمل اكله للعشاء الجزر والبطاطس والبيض من ضمن الأطعمة التي نقوم بتناولها بشكل دائم إذا كانت في الوجبات الأساسية من الفطار، أو العشاء دائما يقدمه جميع الأمهات على موائد الأطعمة في أطباق منفصلة، أو يمكن أن نقوم بتقديمها في أناء واحد، وتتميز بالطعم الشهي بالاخص إذا كانت تمتلك جميع البروتينات، والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل دائم كما يمكن ايضا أن نقوم على شكل منفرد إذا كانت البطاطس باشكال متعددة، أو البيض وطرق تحضيره المختلفة مثلما دائما عودناكم على الوصفات التي نقوم بتقديمه من خلال موقعناً هذا سوف نتعرف على طريقة عمل عشاء سهل ولذيذ وبسيط من البطاطس والجزر البيض. البطاطس بالبيض أجمل اكله للعشاء البطاطس بالبيض أجمل اكله للعشاء نصف كيلو من الطماطم المقشرة ويفضل أن نقوم بتقطيعها على شكل مكعبات.

قطع صغيرة من الثوم المفروم.

2 بيضة.

كرنب السلطة، كما يمكن أيضا أن نقوم باستبدال الكرنب في استخدام السبانخ.

بطاطس الصغيرة يمكن أن يكون تقطيعها على شكل مكعبات.

ملعقة كبيرة من مرقة اللحمة.

ملعقة من الملح.

2 ملعقة من الزيت.

ربع كوب من الجزر الشرائح طريقة التحضير. يمكنك عزيزتي القارئة إن قومي بتشغيل النار هادئه على قدر من الزيت.

ثم يمكنك أن تقومي باضافة البصلة التي تم تقطيعها قطع صغيرة.

ونبدأ بالتقليب جيدا.

ثم نقوم باضافة الملح والثوم و كمية بسيطة من الطماطم.

4 كوب من الماء.

ونبدأ بخلط هذه المكونات جيدا ثم نتركه على النار لمدة 15 دقيقة.

ثم تمكن الآن من وضع الطماطم في الخلاط الكهربائي.

وبعد ذلك تقوم باستخدام المقلاة وضعي فيه كمية من الزيت وابدئي بوضع البطاطس ثم الفلفل الحار.

ونقوم هذه المكونات جيدا.

اضافة البطاطس داخل الصلصة التي قمنا بتحضيرها.

كما يمكنك ايضا أن تقوم بوضع الكرنب الخاص بالسلطة في الصلصة والجزر الشرائح.

ثم تتركيها لمدة خمس دقائق على النار تقوم بغلق النار الأعداء.

وضعي هذا المزيج في أطباق التقديم.

كما يتم تقديم هذه الوجبة فطور أو عشاء خفيفة.

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