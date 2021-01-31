وصفات طبيعية منزلية لتسمين الخدود في وقت قصير

الخدود الممتلئة من علامات الجمال لدى النساء، فهي تعطيها شكل جمالي مميز، وهي تميز الشباب عن كبار السن، لأن عادة الشباب تكون خدودوهم متجهه إلى أعلى، عكس كبار السن تكون خدودهم متدلية إلى أسفل، حيث أن الدهون تقل عند كبار السن فتظهر نحيلة، واليوم سنقدم لكم وصفات طبيعية وسهلة جدا لتسمين الخدود.

زيت الزيتون لتسمين الخدود

يحتوي زيت الزيتون على دهون صحية تحافظ على البشرة، بجانب أنه يعمل على ترطيب البشرة الجافة، ويحارب التجاعيد، ويعمل على تسمين الخدود، احضري ملعقتين من زيت الزيتون وقومي بتسخينهم، ثم دلكي برفق البشرة من أسفل إلى أعلى لمدة عشر دقائق، وتكرر الوصفة بشكل يومي.

جل الألوفيرا لتسمين الخدود

يعمل جل الألوفيرا على شد البشرة، ولديه قدرة كبيرة على معالجة تدلى الخدود والحفاظ عليها ممتلئة، ويحفز من إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يجعلها تبدو بشكل أصغر وأكثر امتلائا، نحضر ملعقتين من جل الألوفيرا، ثم دلكي البشرة بشكل دائري لمدة عشر دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ، وتكرر الوصفة مرتين يوميا.

الحلبة لتسمين الخدود

تحتوي الحلبة على العديد من المعادن والفيتامينات التي تحافظ على البشرة ناعمة ومشرقة، كما أنها تعمل على تسمين الخدود وجعلها ممتلئة، حيث كانت تستخدم الحلبة سابقا في تسمين الجسم كله عن طريق غليها ثم تناول مشروبها، ولاستخدامها كماسك على البشرة نحضر ملعقتين من بودرة الحلبة وكمية مناسبة من الماء، وتخلط المكونات معا حتى نحصل على عجين، نفرد العجين على البشرة وندلكه جيدا لمدة عشر دقائق، ثم نغسل البشرة جيدا وتكرر الوصفة يوميا، وتظهر النتائج من أول استخدام.

قرص الخدود لتسمينها

قرص الخدود يجعلها تبدو بشكل جميل ويزيد من تدفق الدم بها، فتظهر ممتلئة وجميله، قومي بقرص الخدود عن طريق الإمساك به ورفعه إلى أعلى بلطف، ثم إرجاعه إلى أسفل، تطبق تلك الطريقة بشكل يومي ستلاحظين الفرق في أسبوع.

تدليك الخدود لتسمينها

يعمل تدليك الخدود على امتلائها، ومن الممكن استخدام الزيوت الطبيعية في التدليك، مثل زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت جوز الهند فهو من أفضل الزيوت لتسمين وترطيب البشرة.