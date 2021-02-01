مكعبات مرقة الدجاج البيتي مثل الجاهزة صحية بقوام متماسك و بنكهة لا تقاوم

مكعبات مرقة الدجاج البيتي تعتبر صحية، جدا إذا قمت باستخدامها داخل المنزل دون أن نقوم بشرائها من المحلات سوبر ماركت، وغيره لأنها تسبب أضرار عديدة، إذا قمنا باستخدامها، واصبح اسهل ما يمكن أن نقوم بعرض هذه الطريقة، من خلال موقعنا هذا وبالأخص في السطور القادمة بالمقادير المظبوطة بنكهة، لاتقاوم من طعم الرائع لذا تابعي معي طريقة تحضير مرقة الدجاج.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير، هذه الوصفة الفعالة من مرقة الدجاج داخل المنزل بمكوناتها البسيطة، وسوف تجعلك لا تقوم بالشراء مرقة الدجاج من السوبر ماركت، أو غيرها وسوف تتمتع بالمذاق الرائع والطعم الشاي لجميع المأكولات التي تقوم بتحضير داخل منزلك

لابد أن نقوم بتحضير هذه المكونات

ملعقة بابريكا.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة بهارات.

ملعقة زعتر.

ملعقة من السماق.

ملعقة زنجبيل.

ملعقة سكر بودر.

ملعقة ملح.

يفضل أن تكون جميع المكونات صحيحة بمقدار مظبوط.