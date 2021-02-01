مكعبات مرقة الدجاج البيتي مثل الجاهزة صحية بقوام متماسك و بنكهة لا تقاوم

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مكعبات مرقة الدجاج البيتي تعتبر صحية، جدا إذا قمت باستخدامها داخل المنزل دون أن نقوم بشرائها من المحلات سوبر ماركت، وغيره لأنها تسبب أضرار عديدة، إذا قمنا باستخدامها، واصبح اسهل ما يمكن أن نقوم بعرض هذه الطريقة، من خلال موقعنا هذا وبالأخص في السطور القادمة بالمقادير المظبوطة بنكهة، لاتقاوم من طعم الرائع لذا تابعي معي طريقة تحضير مرقة الدجاج.طريقة مرقة دجاج ماجي:-
يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير، هذه الوصفة الفعالة من مرقة الدجاج داخل المنزل بمكوناتها البسيطة، وسوف تجعلك لا تقوم بالشراء مرقة الدجاج من السوبر ماركت، أو غيرها وسوف تتمتع بالمذاق الرائع والطعم الشاي لجميع المأكولات التي تقوم بتحضير داخل منزلكالمقادير:
لابد أن نقوم بتحضير هذه المكونات
- ملعقة بابريكا.
- ملعقة ثوم بودر.
- ملعقة بصل بودر.
- ملعقة بهارات.
- ملعقة زعتر.
- ملعقة من السماق.
- ملعقة زنجبيل.
- ملعقة سكر بودر.
- ملعقة ملح.
- يفضل أن تكون جميع المكونات صحيحة بمقدار مظبوط.
- يمكنك أن تقوم بتحضير وعاء عميق.
- وضعي فيه جميع التوابل التي قمنا بذكرها.
- كما يمكنك أيضا أن تكوني باستخدامها في مطحنة التوابل.
- ثم بعد ذلك قومي باضافتها داخل برطمان معقم ونظيف جدا.
- بعد ذلك قومي بغسل الدجاج جيدا والتخلص من كافة الشوائب الموجودة به.
- يمكنك أن تقومي بوضع على النار في اناء.
- 2 كوب من المياه يكون الوضع بالطريقة المعتادة.
- ثم يمكنك بعد ذلك نقوم بإضافة بصلة ويفضل أن تكون كبيرة.
- ملعقة من ورق الغار، ونضيف ملعقة من الحبهان، الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والجزر المبشور.
- قومي بتصفية كافة التوابل.
- ثم بعد ذلك قومي باضافة الكرفس البقدونس.
- واتركيه على النار
- ثم ابدأ بوضعه داخل الخلاط الكهربائى.
- ولكن قومي بسكب هذه المكونات بشكل كامل في قوالب الثلج.
- ولكن يفضل يا عزيزتي أن تقومي بوضعها داخل الفريزر لحين أن تقومي استخدامها ثم قومي بإخراجها مرة ثانية.
- تدخل مرقة الدجاج في العديد من الطرق والوصفات الهائلة.
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