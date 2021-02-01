الفطائر الذهبية في المقلاة مثل القطن بحشوات مختلفة في 10 دقائق

الفطائر الذهبية في المقلاة الفطائر الخفيفة التي تشبه القطن وهشه جدا يمكن أن نقوم بتحضيرها في المقلاة بعدة حشوات هائلة، واقتصادية بالإضافة إلى ذلك دون أن يتم اختبارها وكما أنها يتم تحضيرها خلال 10 دقائق لذلك إليك سيدتي الطريقة الفعالة التي سوف نقوم بذكرها خلال هذا المقال فهي ذات طعم لذيذ ورائع نجد أن عدد كبير من الأشخاص يقوموا بتناولها كما أنها تسهل أيضا علينا أن نقوم بتحضيرها، إذا كانت وجبة غذاء، أو يمكن أن نقوم بتناولها في الجامعة، أو في العمل لذا يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي خلال السطور القادمة طريقة فطائر خفيفة مثل القطن وهي تكون كالتالي. الفطائر الذهبية في المقلاة الفطائر الذهبية في المقلاة المكونات نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية

2 كوب من المياه.

ملعقة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون. الطريقة:- نبدأ بتحضير الفطائر الذهبية بالعجينة السحرية يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء عميق

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء عميق ضعي في الدقيق والحليب، والسكر والملح وكوب من المياه.

وإضافة زيت الزيتون.

ثم يمكنك بخلط هذا العجين جيدا وبشكل تدريجي.

ثم نستمر في العجن لمدة خمس دقائق.

وأيضا في المطحنة الكهربائية.

يمكن أن نقوم بإضافة الخضار التي نحضره لعمل الحشو أو يمكن أيضا أن نقوم بإضافة الدجاج وكمية بسيطة من الزيت.

ونبدأ بدمج هذه الخضروات داخل الخلاط الكهربائي.

نضع هذا الخليط على النار ملعقة من الزبدة.

ونبدأ بمزجهم جيدا ونقوم بتزويد رشه بسيطة، من الملح و جوزة الطيب، وملعقة من الفلفل الأسود.

ثم نقوم بفرد العجينة جيدا ونضعه في هذه الحشوة ونتركها لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بوضع الفطائر في صينية وذلك بعد انتهاء جميع كمية العجينة الموجودة لدينا والتي نقوم بتشكيلها حسب الرغبة

نبدأ بتحضير الصينية ونضع فيها ملعقة من الزيت ونضعه على نار هادئة.

ثم يمكننا أن نقوم بإضافة الفطائر المحشية في الزيت..

ونقوم بوضعها في الزيت.

ثم يمكننا أن نقوم بوضعها في أطباق التقديم.

وأيضا نقوم بتقديمها وتناولها كما يمكن أيضا نقوم باستبدال الحشوة حسب الرغبة

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