- 1/2
- 2/2
طاجن اللحم بالبصل من الطواجن اللذيذة ذات الطعم الممتع بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي يقدمها للجسم لمكوناته المفيدة مثل البصل، حيث يعمل البصل على تقوية المناعة والجسم وإكسابه الحيوية والنشاط، كما تعمل هذه الوجبة على الإحساس بالشبع لذلك يفضل الكثير من الناس القيام بها في شهر رمضان المبارك وتفيد أيضاً في إنقاص الوزن الزائد، يمكن إعداد هذا الطاجن بعدة طرق مختلفة يمكن إعداده بالبطاطس أو البصل أو بالاثنين معاً وكل طاجن له طعم احلي من غيره، ويتم تحضيره في أي وقت حيث لا يستغرق وقت كبير جداً في إعداده، واليوم سوف نقدم لكم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني مكونات طاجن اللحم بالبصل وطريقة تحضيره السهلة.مكونات طاجن اللحم بالبصل
يحتوي طاجن اللحم بالبصل على مجموعة من المكونات ولكن جميعها متوفر في أي مكان وهذه المكونات هي كما يلي:
- كيلو من اللحمة ( ستيك الرقبة ).
- كيلو إلا ربع من البصل صغير الحجم.
- 5 فصوص من الثوم.
- ربع كوب من الزيت.
- 2 حبة من الفلفل الرومي.
- 2 ملعقة صغيرة من الخل.
- صلصة من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 5 حبات من القرنفل.
- 2 كوب من الماء.
هناك عدة طرق مختلفة لإعداد هذا الطاجن ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وممتعة لإعداده بالبصل وهي كالتالي:
- نقوم بتقطيع اللحمة إلى مكعبات ونغسلها جيداً ثم نضعها في إناء على نار عالية ونقلبها لمدة عشر دقائق حتى تجف من الماء.
- نقشر البصل ونتركه صحيح دون تقطيع ونحضر إناء به زيت ونحمر البصل به لمدة 5 دقائق.
- نضيف على مكعبات اللحم الفلفل الأسود والخل والملح والثوم والفلفل الرومي المقطع والقرنفل والقرفة وصلصة الطماطم والماء ونتركه حتى يغلى لمدة 10 دقائق.
- نضع البصل المحمر في طاجن ونسكب عليه الخليط السابق وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة ساعة حتى ينضج تماماً.
- يقدم بعد ذلك بجانب الأرز والبطاطس المحمرة أو من غيرها ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل اللذيذ المختلف بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.