طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل اللذيذ المختلف بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة

طاجن اللحم بالبصل من الطواجن اللذيذة ذات الطعم الممتع بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي يقدمها للجسم لمكوناته المفيدة مثل البصل، حيث يعمل البصل على تقوية المناعة والجسم وإكسابه الحيوية والنشاط، كما تعمل هذه الوجبة على الإحساس بالشبع لذلك يفضل الكثير من الناس القيام بها في شهر رمضان المبارك وتفيد أيضاً في إنقاص الوزن الزائد، يمكن إعداد هذا الطاجن بعدة طرق مختلفة يمكن إعداده بالبطاطس أو البصل أو بالاثنين معاً وكل طاجن له طعم احلي من غيره، ويتم تحضيره في أي وقت حيث لا يستغرق وقت كبير جداً في إعداده، واليوم سوف نقدم لكم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني مكونات طاجن اللحم بالبصل وطريقة تحضيره السهلة.

مكونات طاجن اللحم بالبصل

يحتوي طاجن اللحم بالبصل على مجموعة من المكونات ولكن جميعها متوفر في أي مكان وهذه المكونات هي كما يلي:

كيلو من اللحمة ( ستيك الرقبة ).

كيلو إلا ربع من البصل صغير الحجم.

5 فصوص من الثوم.

ربع كوب من الزيت.

2 حبة من الفلفل الرومي.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

صلصة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 حبات من القرنفل.

2 كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

هناك عدة طرق مختلفة لإعداد هذا الطاجن ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وممتعة لإعداده بالبصل وهي كالتالي: