طريقة كب كيك الشوكولاتة بمكونات أقتصادية بطريقة سهلة وسريعة

طريقة كب كيك الشوكولاتة ، الكاب كيك من الحلويات الشهيرة يمكن تحضيرها في وقت قصير وبطريقة سهلة وبمكونات اقتصادية في المطبخ واليك طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة يصوص الشوكولاتة الغني اللذيذ، الذي يعجب الأطفال والصغار والكبار فهو من المفضلات لدي الجميع.

مكونات الكب كيك 1 كوب ونصف من الدقيق

1/2 كوب زبدة

1 كوب حليب

1 كوب سكر

3 بيض

معلقة كبيرة من البيكنج باودر

معلقة صغيرة من الفانيليا

ملعقتين من الكاكاو البودرة طريقة التحضير في وعاء قومي بإضافة الزبدة والسكر والبيض والفانيليا، ثم أضيفي الحليب واخفقي كل المكونات معا. أضيفي البيكنج باودر مع الدقيق . أضيفي خليط الدقيق والبيكنج باودر بطريقة تدريجية . قومي بصب الخليط في قوالب الكب كيك وأدخليها فرن علي درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن تلت ساعة. طريقة تحضير صوص كب كيك الشوكولاتة اللذيذ مكونات الكب كيكطريقة التحضيرطريقة تحضير صوص كب كيك الشوكولاتة اللذيذ مكونات الصوص: يمكنك استخدام الكاكاو الخام بالمقدار الذي تريدنه حسب الكمية

سكر ناعم

حليب

زبدة سائحة أو زيت طريقة تحضير الصوص: قومي بخلط الكاكاو والحليب والسكر والزيت في الخلاط حتى تتجانس المكونات وتحصلي علي الصوص المراد تحضيره.

قومي بإضافة الصوص علي الكاب كيك ويمكنك تزيينه بهذا الصوص اللذيذ والشوكولاتة المبشورة أو المكسرات. واستمتعي بأسرع وأسهل كب كيك شوكولاتة رائع يمكنك تقديمه لأسرتك. ويمكنك الاحتفاظ بكمية كبيرة من هذا الصوص في الثلاجة لاستخدامه في تزيين الكثير من الحلويات والمشروبات الباردة .

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