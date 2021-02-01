الفطائر التركية الهشه القطنية للفطور والعشا بحشوات مختلفة والطعم روعه 

الفطائر التركية الهشه القطنية للفطور والعشا الفطائر سريعة التحضير والتي تتميز بحشوها الهائل التي تصنف من ضمن المأكولات السهلةوالسريعة التي نبحث عنها بشكل مستمر أثناء تواجدنا خارج المنزل ونقوم بشرائها فهي تعتبر من ضمن المقبلات، ولكن بعض الأشخاص الأحرين يقوموا بتناولها كوجبة رئيسية، ولكن قد تعدت تحضير الفطائر الهشة ، وأيضا تعدد طريقة الحشوة الخاص بها فمنهم من يقوم بتحضير الفطائر بحشو السبانخ، والبعض الآخر يقوم بتناول الفطائر بالجبن، ويوجد أشخاص اخرين يقوم بتناولها باللحمة، وغيرهم كثير لذا تسعى ربات البيوت بشكل مستمر على البحث لطريقة عمل الفطائر الهشة حشو سريع داخل المنزل دون تكلفة عالية لذا سوف نوفر لكم الطريقة من خلال هذا المقال، يمكنك أن تقومي بمتابعة الطريقة التالية.فطائر تركية سريعة بحشوات لذيذة
الفطائر المحشية، والهشة، والتي تمثل بشكل القطن الرائع ذات طعم مميز مختلف تماماً يمكن أن نقوم بتحضيرها بهذه المكونات وهي تكون كالتالي:-
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق الفاخر
- كوب من المياه.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 ملعقة من الحليب يمكن أن نستخدم كوب من الزبادي.
- ملعقة من السكر البودر
طريقة التحضير:-
المعجنات عندما نقوم بتحضير في المنزل سوف تتميز بالمذاق الهائل والرائع لذا يمكنك أن تقومي بتحضير الفطائر، السريعة، والبسيطة، وتناولها سوف يكون في التالي:-
- يمكنك عزيزتي أن تقومى بتحضير وعاء عميق وضعي في كوب من المياه.
- ثم ابدأ في أضافة الخميرة الفورية.
- كما يمكنك أيضا أن تقومي بمزج هذه المكونات بشكل جيد.
- ومن هنا سوف تتمكن أيضا من أضافه الدقيق ولكن بشكل تدريجي.
- ثم نبدأ بالاستمرار في دمج من هذه المكونات جيدا مع أضافه الحليب أو الزبادي واستمري في العجن لمدة عشر دقائق.
- ثم نبدأ بترك هذه العجينة لمدة عشر دقائق لكي ترتاح وتختمر.
- ولكن يمكنك الآن عزيزتي أن تقومي بوضعها في الفرن بملعقة من السمن.
- وقبل ذلك يمكن أن تقوم بحشوها بأي نوع من الحشو التي ترغبي فيه إذا كان الجبن الشيدر أو الموتزاريلا أو السبانخ أو اللحمة المفرومة، أو الفراخ قومي بتقديمها عندما يتغير لونها إلى اللون الوردي.
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