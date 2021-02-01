أفضل كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة الجلد الميت سريع المفعول

كريم كولاجين لشد البشرة يعتبر الكولاجين هو المتحكم الأول في عملية نضارة البشرة ومرونتها، ولكن للأسف مع تقدم العمر يبدأ الجسم في نقص أفراز مادة الكولاجين، وذلك يؤدى إلي قلة نضارة البشرة،كما انه يؤدى إلي حدوث ترهلات في البشرة وظهور التجاعيد، وكل ذلك يجعل النساء يلجأن إلي استخدام حقن الكولاجين أو اللجوء إلي العمليات التجميلية، وهذه الأشياء تكون غير امنه وضارة على البشرة،حيث يمكن أن تؤدى إلي حدوث أعراض جانبية كما أنها تحتاج إلي مبالغ مادية كبيرة، ولكن الآن اصبح بإمكاننا صنع الكولاجين الطبيعي للبشرة وذلك عن طريق الأشياء الطبيعية، والتي تحتوى على نسبة كبيرة من الكولاجين كمان أنها مواد طبيعية امنه وغير ضاره. كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة الجلد الميت سريع المفعول كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة الجلد الميت سريع المفعول كولاجين طبيعي باستخدام الخيار وبياض البيض والبخور: المكونات: شرائح من الخيار.

بياض بيضة.

بضع نقاط من البخور. طريقة التحضير والاستعمال: نقوم بخلط المكونات جميعها مع بعض، ونقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، وبعدها نضع للوجه كريم مرطب، وسنلاحظ نعومة ونضارة البشرة ونقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا، للحصول على افضل النتائج. وصفات طبيعية لشد البشرة ونضارتها من أول استعمال وصفات طبيعية لشد البشرة ونضارتها من أول استعمال كولاجين طبيعي باستخدام الجوافة والجزر: المكونات: ثمرة جوافة.

ثمرة جزر. طريقة التحضير والاستعمال: نخلط المكونات مع بعض جيدا للحصول على خليط متماسك، وبعدها نضيف إلي هذا الخليط ملعقة من زيت الزيتون .

نضع هذا الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة، وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. كولاجين طبيعي باستخدام اللبان الدكر وزيت الافوكادو: المكونات: خمس ملاعق من زيت لبان الدكر.

خمس ملاعق من زيت الافوكادو.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستعمال: في البداية نقوم بتذويب زيت جوز الهند وبعدها نقوم بوضع زيت جوز الهند مع زيت الافوكادو وزيت لبان الدكر ونقوم بخلطهم مع بعض جيدا .

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه كله وتحت العينين.

ونقوم بوضع هذا الخليط على الوجه من الليل حتي الصباح ونغسل الوجه منه صباحا للحصول على افضل النتائج ونكرره مرة أسبوعيا على الأقل. نصائح هامة للحفاظ على البشرة يجب الاهتمام بترطيب البشرة بشكل دائم.

الاهتمام باستخدام مرطب طبيعي ومقشر طبيعي للبشرة لإزالة الجلد الميت واكتساب البشرة صفاء وجمال.

الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء بشكل يومي للأنة يساعد في نضارة البشرة.

البعد عن استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية وتسبب أضرار كثيرة للبشرة. نصائح هامة للحفاظ على البشرة

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