البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة جديدة بطعم رهيب مثل الجاهزة

البطاطس المقلية المقرمشة البطاطس تعتبر من ضمن الخضروات الهائلة التي يمكن أن نقوم بتحضير أو نتناولها جانب جميع المأكولات كما أن عناصرها الغذائية مهمة جدا والطعم الرائع الشهي التي نقوم بتناوله في البطاطس يصعب أن يتم استبداله في أي نوع آخر من الخضروات لذلك نذهب في أغلب الأحيان إلى المطاعم الكبرى وكافيهات، وسوبر ماركت وأن نقوم بشراء البطاطس المقرمشة، الهشة والتي ذات طعم لا يقاوم، ولكن يصعب علينا أن نقوم بتناوله بشكل مستمر، ولهذا السبب نقوم بتحضير البطاطس داخل المنزل بطريقة مميزة ومذاق رائع وبكمية وفيرة، وتشبه أيضا طعم البطاطس التي نقوم بتناولها في المطاعم، ومن خلال موقعنا هذا سوف نتحدث عن الطريقة السهلة، والبسيطة الخاصة بتحضير البطاطس داخل المنزل كل ما عليك هو أن تتبعي جميع الخطوات والمكونات بشكلها المضبوط.

البطاطس المقلية المقرمشة



البطاطس المقرمشة من ضمن الوجبات التي يتم تحضيرها بشكل سريع والتى يفضلها الأطفال والكبار، وذلك بجانب الوجبات الأساسية منها الكنتاكي والبروست والبرجر ولحوم بجميع انواعها فهي ذات مذاق متنوع وشهي كما يمكن أيضا أن نقوم بتحضير البطاطس باستخدام الكاتشب، والمايونيز والثومية، تابعي معي يا سيدتى المكونات السهلة والبسيطة.

المكونات:

2 بطاطس.

ملعقة من النشا

كمية بسيطة من الزيت القلب.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخل الطبيعي.

ملعقة من الدقيق.

يجب قبل تحضير الوصفة و طريقه قلي البطاطس يجب أن نقوم باختيار البطاطس الصحيحة والتي ليس بها أي ضرر أو خدش. ونبدأ بتقطيعها على شكل أصابع ثم نقوم بغسل البطاطس جيدا باستخدام الماء. ثم نقوم بوضعها داخل إناء عميق مزود بملعقة من الخل والنشا والدقيق والملح، وباقي كمية من الماء. ونقوم بتركها لمدة 30 دقيقة ثم نبدأ بالبطاطس جيدا ونقوم بوضعها داخل الزيت الحامي وعندما نجد أن لونه اصبح ذهبي يمكن أن نقوم بغلق النار وإخراجها من الزيت ونضعها على محارم ويتم تقديمها مع الوجبات أو بمفردها

طريقة التحضير: