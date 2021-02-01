طريقة عمل طعمية الحمص العجيبة بالسمسم وسر نجاحها في المنزل

تعتبر طعمية الحمص ، من أشهر الأكلات في الوطن العربي وخاصة في السعودية وتسمى الفلافل، وتتميز برائحة جميلة ومقرمشة تجعل الكثير من الناس يقبلون عليها، وتحتوي الفلافل على مكونات بسيطة تمد الجسم بالطاقة، وهى غنية بالألياف والبروتينات المشبعة، وتساعد على تسهيل حركة الأمعاء، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب الباذنجان المقلي والبطاطس المقلية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طعمية الحمص المقرمشة في المنزل، بمكونات وبهارات تجعل طعمها مقرمش ولذيذ. مكونات طعمية الحمص مكونات طعمية الحمص تتكون الطعمية من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- نصف كيلو من الحمص المنقوع في الماء ليلة كاملة. حزمة من البقدونس. حزمة من الكرات. حبة من البصل المفروم. 4 فصوص من الثوم المفروم. حزمة من الكزبرة. ملعقة من الكمون المطحون. ملعقة من الملح. ملعقة من الكزبرة المطحونة. نصف ملعقة من الشطة حسب الرغبة. ملعقة من السمسم المحمص. ملعقة من الدقيق. ربع ملعقة من بيكنج بودر. ربع ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير طعمية الحمص بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار كبة الخلاط ثم نضع الحمص المنقوع والبقدونس والكزبرة الخضراء والكرات والبصل والثوم ونخلطهم جيداً.

نقوم بإضافة الملح والكمون والكزبرة المطحونة وملعقة الدقيق وعصرة الليمون والبيكنج بودر ونخلطهم حتى يصبح الخليط خشن قليلاً.

ثم نضيف السمسم ثم نقلب الخليط مع بعض حتى يتجانس وتدخل المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضع بها الزيت ونضعها على النار، ونقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص ثم نقليها في الزيت حتى تتحمر وتصبح ذهبية.

نقوم بإخراج الطعمية من الزيت ونصفيها على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

ثم نقدمها بجانب الفول والسلطة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل طعمية الحمص في الفرن يتم تحضير الطعمية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بعمل عجينة الطعمية على شكل أقراص ثم نرص الأقراص على صينية مدهونة بقليل من الزيت. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقلب الطعمية على الوجه الأخر وندخلها الفرن مرة ثانية. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقدمها ساخنة مع السلطة والعيش البلدي.

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