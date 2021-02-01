أقوي كريم سحري لشد ترهلات الجسم بسرعة رهيبة والنتيجة سحرية

أقوي كريم سحري لشد ترهلات الجسم كريم طبيعي لشد ترهلات الجسم هو ما تبحث عنه كثير من النساء التي تعاني من ترهل الجلد خاصة بمنطقة البطن والفخذين والأرداف، فابتعدي تماماً عن العمليات التجميلية التي تعمل على شفط الدهون وشد الترهلات، فقط عليك باستخدام بعض من الكريمات الطبيعية التي تعمل على شد الجسم وتخلصك من الترهلات تماماً.

هناك العديد من الكريمات التي يمكن أن يتم استخدامها لشد الجسم بعد الرجيم أو التخسيس ومنها:

بياض البيض وزيت الزعتر:

يحتوي هذا الكريم على نوعين من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الجلد بالإضافة إلى أنها تعمل على شد الترهلات، قومي بخفق بياض بيضة واحدة حتى أن يصبح لديك رغوة ضيفي لها بعد ذلك 10 قطرات من زيت الزعتر واخلطيهم مع بعضهم ثم يتم وضع الخليط على المناطق المترهلة ويترك حتى أن يجف ثم يشطف بالماء الفاتر وغسول الجسم، والالتزام على استخدامها مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

البابايا:

البابايا من النباتات التي تحتوي على إنزيمات تساعد على شد ترهلات الجلد وتجعله ناعم، قومي بهرس حبتين من البابايا ووزعيهم على المناطق المترهلة ثم يتم لفها باستخدام السوليفان واتركيه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم شطفها بالماء الفاتر ويتم تكرار استخدامها مرتين في الأسبوع.

خليط الزيوت:

تحتوي الزيوت الطبيعية على عناصر مهمة جداً لشد ترهلات الجسم، وللحصول على كريم جيد قومي بإذابة 3 ملاعق من الفازلين أو زبدة الكاكاو في حمام من الماء الساخن أو بالميكروويف لمدة 10 ثواني على الأقل، ثم يضاف له ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت اللوز وملعقة من زيت جوز الهند و10 قطرات من زيت النعناع و5 كبسولات فيتامين E، وبعدها يتم دهن الكريم على الجيسم كل يوم مع لفه بغطاء بلاستيك وتركه لساعتين.