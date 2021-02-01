عاجل| انتشار فيروس نيباه وطرق الإصابة بالفيروس وأعراض فيروس نيباه والوقاية

انتشار فيروس نيباه، هو فيروس يأتي من الخفافيش فهو طفرة جديدة وهو فيروس يهدد العالم أيضا ولكنه للأسف اخطر من كرونا وتعتبر كرونا بالنسبة للفيروس لا تساوي شيئا علامة هذا الفيروس ليس له علاج أو لقاح فالبشرية تحت التهديد التهاب معدي يصيب الدماغ، الخفاش يلعب دائما دور الشرير في الفيروسات فهو ينفذ سماً في الأرض فهو ينتقل من الخفافيش إلى الخنازير فهو ينتقل من الخفاش إلى الحيوان ثم من الحيوان إلى الإنسان وينتقل من الإنسان لأنسان عن طريق الجهاز التنفسي ولكنه لا ينتقل مباشرة من أنسان لإنسان بل من حيوان لأنسان ثم بغير مباشرة من أنسان لأنسان.

ماهو فيروس نيباه

حظرت صحيفة الغارديان البريطانية، من تفشي فيروس نبياه وأعلنت تقارير تحذر من تفشي فيروس جديد يحمل أسم نبياه بمعدل وفيات تصل إلي 75% بعد الإصابة، وحذرت من مخاوفها لانتشار جائحة عالمية جديدة أشد فتكاً من وباء كورونا.

تم التعرف علي فيروس نيباه عام 1998 في ماليزيا وأصبح أكثر تطورا عن السلالة القديمة واشد فتكاً.

هو عبارة عن فيروس تم النشر عنه من قبل منظمة الصحة العالمية هي التوعية بان فيروس نيباه هو الخطر القادم ولابد من الحد من تلك الكارثة لان البشر تمر الآن بحرب فيروسية مدمرة.

مصدر فيروس نيباه هو الخفاش أكل الفاكهة والثمار.

يأكل الخفاش الفاكهة ــــــــ ثم يأكل بعد منه خنزير أو حيوان أخرـــــــ ينتقل الفيروس من الخفاش إلي الحيوان ــــــــــ ثم إلى الإنسان.

لا ينتقل فيروس نيباه من أنسان لأخر مباشرة ولكن من حيوان لأنسان ثم من الإنسان المصاب لإنسان أخر.

هو مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل أيضاً من خلال الجهاز التنفسي.

نسبة وفيات نيباه 75%.

ليس لفيروس نيباه علاج حتي الآن.

بداية الفيروس في ماليزيا واندونيسيا عام 2004 ثم انتشر في الهند.

رغم أن نسبة الوفيات عالية لفيروس نيباه ولكن سرعة انتشاره قليله بالمقارنة مع فيروس كورونا.

من أقوي 10 فيروسات في العالم.

تتسم عدوي فيروس نيباه بسمات سريرية تتراوح بين حالات عديمة الأعراض.

يصحب متلازمة تنفسيه حادة .

حالة مميته من التهاب الدماغ.

يصعب تشخصيه كما لا يوجد له لقاح.

خفاش الفاكهة ليس منتشر علي مستوي العالم ولكنه انتشر فبعض دول العالم مسببا له أمراض فيروسية.

عدم التواصل القريب من الحيوانات والتعقيم الجيد عند معاملة طيور أو حيوانات.

غسل الفاكهة والخضروات جيدا بالخل لأنه يعتبر منظف ومعقم آمن.

الحذر عند شراء حيوانات وفحصهم جيداً بواسطة أطباء بيطريين.

كما سبق وذكرنا أن فيروس نيباه ليس له علاج.

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تعليق دكتور tarek refaay طارق رفاعي علي انتشار فيروس نيباه