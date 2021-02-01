4 عوامل وراء الامراض غير السارية في الامارات

الامراض غير السارية دوت الخليج امراض لا يمكن انتقالها من فرد لآخر. وتشمل هذه الأمراض:

مرض باركينسون.

مرض المناعة الذاتية.

السكتة الدماغية.

معظم أمراض القلب والأوعية الدموية.

معظم أنواع السرطان.

مرض السكري.

مرض الكلى المزمنة.

الفصال العظمي (التهاب المفاصل).

مرض الزهايمر.

اعتام عدسة العين وغيرهم.

ويمكن لهذه الأمراض أن تكون مزمنة أو حادة، وغالبية هذه الأمراض غير معدية على الرغم من أن بعضها يسبب عدوى مثل الأمراض الطفيلية.

تعد الامراض غير السارية السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، وتزيد عوامل الخطر مثل خلفية الشخص، وأسلوب حياته والبيئة في احتمالية الإصابة بالأمراض غير السارية. كما ان العمر والعوامل الوراثية والتعرض لتلوث الهواء والتدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض غير السارية.

ويمكن الوقاية من معظم هذه الأمراض لأنها ناتجة عن عوامل خطر يمكن تعديلها، وذلك بنسبة 80% من حالات مرض القلب والسكتات الدماغية بالإضافة إلى مرض السكري من النوع الثاني و 40% من حالات مرض السرطان.

الامراض السارية في دولة الامارات

نقل موقع "البيان" الاماراتي عن هيئة الصحة في دبي، وجود 4 عوامل اساسية وراء الامراض السارية في الامارات، وهي التدخين، وشرب الكحول، وتناول الاطعمة غير الصحية، وقلة النشاط البدني.

وبحسب نتائج المسح الصحي الأخير لإمارة دبي الذي يحدث كل 5 سنوات، تبين أن نسبة 15.8% من عينة البحث ضمن المسح كانوا من المدخنين، و%2.2 منهم من المدخنين سابقاً، حيث أفاد 11.5% من المدخنين أنهم يدخنون بشكل يومي، في حين أفاد 4.3% بأنهم يدخنون بشكل غير يومي.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة انتشار التبغ بلغت 15.8%، بنسبة 14.3% بين الإماراتيين، مقابل 16% من جنسيات أخرى. كما اثبتت النتائج أن نسبة الإناث المدخنات كانت أقل بكثير من الذكور، حيث بلغت نسبتهن 7.9% مقابل 20.9% للذكور.

الانشطة الرياضية والتغذية في الامارات

فيما يخص الانشطة الرياضية، فقد لحظ البحث حدوث تدني في اعداد الاشخاص الذين يمارسون الرياضة بمعدل 1 من كل 5 بالغين وبنسبة بلغت 19.9% من المشاركين الذين يمارسون أنواعاً مختلفة من النشاط البدني أسبوعياً.

وجاءت النتائج متشابهة بين الذكور والإناث بشكل عام، فيما كان البالغون من الفئة العمرية 24-18 سنة الأكثر ممارسة لهذا النشاط البدني، مقارنة ببقية الفئات العمرية للاشخاص المشمولين بالمسح، كذلك ثبت أن هؤلاء البالغين الممارسين للنشاط الرياضي 23.6% منهم مواطنون.

أما فيما يخص التغذية، فقد أوضحت نتائج المسح الصحي لإمارة دبي أن أكثر من ثلث المشاركين في البحث (36.1%) يتناولون الخضراوات والفواكه يومياً، وأن الغالبية العظمى من البالغين المبحوثين يتناولونها خمس مرات يومياً.

وأشارت النتائج أيضاً إلى أن عادة تناول الأطعمة الصحية تختلف حسب الفئات العمرية للمبحوثين، حيث أظهرت النتائج أن 29.7% من المبحوثين الأصغر سناً يتناولون الأطعمة الصحية، مقابل 45.9% من المبحوثين الأكبر سناً من الفئة العمرية أكبر من 60 عاماً.

فيما لم يسجل اختلاف كبير في العادات الغذائية المتعلقة بتناول الخضراوات والفاكهة يومياً بين الجنسين.