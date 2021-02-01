أفضل طريقة لعمل خبز الشاورما السوري أفضل من الجاهز بطريقة سهله وبسيطة

أفضل طريقة لعمل خبز الشاورما السوري، يعتبر خبز الشاورما السوري أو خبز الصاج هو احد أنواع الخبز البدوي وبدأ استخدامه بكثرة في الآونة الأخيرة لأنه يستخدم في تحضير الشاورما والكريب ويتم حشوة الدجاج والبطاطس والجبن والمربى وقد تشتهر أكبر المطاعم بخبز الشاورما السوري، ولذلك سوف نقدم لكم الآن طريقة تحضير خبز الشاورما السوري في المنزل .

طريقة عمل أفضل طريقة لعمل خبز الشاورما السوري في المنزل

ينصح باتباع هذه الطريقة لإنها طريقة سهل وبسيطة وآمنة لعمل خبز الصاج أو خبز الشاورما السوري واليكم المكونات والخطوات وهي :-

دقيق أبيض منخول بمقدار 3 أكواب .

ماء فاتر للعجن .

خميرة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ذرة صغيرة من الملح .

½ ملعقة صغيرة من السكر .

مكونات عمل خبز الشاورما السوري

إذا اتبعت هذه الخطوات كما هي سوف تقومين بعمل خبز الشاورما بطريقة صحيحة ولا تأخذ وقت كثير او مجهود

أولاً نقوم بنخل الدقيق جيداً في وعاء عميق حتى نتخلص تماماً من التكتلات والشوائب الموجودة به .

ثم نضيف إلي الدقيق الملح ونقلبهم جيداً حتى يختلط الملح والدقيق جيداً .

ثم نضيف إلي الدقيق السكر والخميرة الفورية ونقلبهم مرة أخري حتى يتجانسوا تماماً .

ثم نضيف إلي الدقيق الماء الفاتر بالتدريج ونقلبهم جيداً، إذا كان باليد فتأخذ حوالى ربع ساعه أو بالعجان فتأخذ حوالى 10 دقائق، ونستمر في أن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة .

يجب أن لا تلصق العجينة في اليد أثناء العجن، ثم نتركها تتخمر لمدة ساعه او اكثر حتى يتضاعف حجمها .

بعد أن تتخمر جيداً ونقوم بتقسيم العجينة إلي دوائر صغيرة ونضعها في طبق أخر ونقوم بتغطيته بفوطة نظيفة .

نقوم بوضع طاسة تيفال على نار متوسطة، ثم نقوم بفرد خبز الشاورما بحيث يكون رقيق .

ثم نضع رقائق العيش على الطاسة ونتركها حتى تستوي جيداً، ثم نقلبه إلي الناحية الأخري .

نستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية كلها .

طريقة تحضير خبز الشاورما السوري