وصفات مختلفة لعمل السمك أشهي الطرق والوصفات للسمك، الأسماك من أجمل وأنضف أنواع اللحوم، وتعتبر من أكثر الأكلات الغنية بالمعادن والفيتامينات، وتعتبر الأسماك مصدر مهم للأوميجا ثري، كما إنها تتميز بطعمها الجميل واللذيذ، لذا فمن المهم أن يتم تقديم وجية الأسماك كثيرا وخصوصا للأطفال، ولهذا فاليوم سنقدم لكم وصفات مختلفة لعمل السمك. وصفات مختلفة لعمل السمك أولا صينية السمك بالبطاطس وصفات مختلفة لعمل السمك أولا صينية السمك بالبطاطس المقادير : واحد كيلو جرام من السمك البوري

أربع ثمرات بطاطس متوسطة الحجم

ثمرتين بصل متوسطة الحجم

ثمرتين فلفل رومي ألوان

حزمة من الكزبرة الخضراء

عصير ليمون.

ملعقة كبيرتين من الثوم

ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة الطريقة: قومي بتسخين الفرن جيدا

ونظفي السمك جيدًا جدا ثم قومي بتتبيله بالثوم والليمون والتوابل، وضعيه نصف ساعة في التتبيلة.

قومي بتقطيع البصل والبطاطس والفلفل إلى حلقات، وضعيها في الصينية،

ثم ضعي معها بعض من الملح والتوابل.

قومي بوضع السمك المتبل فوق الخليط

وبعدها أضيفي الكزبرة الخضراء وبعض من الزيت وحلقات الليمون على وجه الصينية.

ثم غطي الصينية بورق الألومنيوم جيدا وضعيها في الفرن، لمدة 45 دقيقة.

ثم أخرجيها من الفرن و ارفعي الفويل ثم ضعيها مرة أخرى حتي يحمر الرجه قليلًا، وتقدم ساخنة ثانيا صينية السمك بالبشاميل ثانيا صينية السمك بالبشاميل المقادير: كيلو سمك مخلي من قشر البياض

ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة

وكزبرة ناشفة

خمس فصوص من الثوم المفروم

عصير ليمون

صلاث ملاعق كبيرة زبد

ملعقة كبيرة من الدقيق

كوبين من الحليب الطريقة: قومي بوضع داخل محضر الطعام كلا من الثوم وعصير الليمون والتوابل واخلطي جيدًا.

قومي بتتبيل السمك بالخليط السابق واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

وبعدها ثومي بتشويح السمك على النار مع ملعقتين من الزبد.

قوني بتحضير صوص البشاميل في وعاء أخر كما يلي ضعي ملعقة من الزبد وضعي معها ملعقة من الدقيق، ثم أضيفي الحليب إليهم مع التقليب المستمر، حتي لا يتكتل البشاميل. ثم أضيفي إليه الملح والفلفل، حتى يصبح قوامه ثقيل

ثم ضعي السمك المتبل في صيني ثم غطيه بالبشاميل وضعيه داخل الفرن حتى يحمر الوجهه ويمكن تقديمها مع أي من طرق مختلفة لعمل البطاطس ثالثا تحضير كفتة السمك ثالثا تحضير كفتة السمك المقادير : نصف كيلو سمك مطهو على البخار

حبيتين بصل مبشور

فلفل أخضر حار قطع صغيرة

ملعقتين كبيرة من الكزبرة ااخضراء المفرومة

بيضة مضروبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة من الكزبرة البودرة

نصف كوب من البقسماط الناعم

زيت للقلي

ملح حسب الرغبة طريقة التحضير أولا قومي بإزالة عظم وشوك وجلد السمك.

ثم قومي بهرس اللحم

عليك إضافة البصل والكزبرة والفلفل الحار والملح والفلفل وأخلطيهم جيدا.

شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة.

ضعي الكرات في البيض المضروب ثم البقسماط.

حمري الكرات في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم ساخنة ويمكنك تقديمها مع أحد من وصفات مختلفة لعمل المعكرونة

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