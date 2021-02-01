أتحداك أن تأكل الاندومي من برة تانى افضل وأسهل طريقة لعمل الاندومي في المنزل

افضل وأسهل طريقة لعمل الاندومي في المنزل، يعتبر الاندومي من أشهر الأكلات التي يفضلها أغلب الناس، فهي وجبة سريعة التحضير ولذيذة، ولكن يفضل البعض صنعها في المنزل عن شراء الأكياس الجاهزة، وفي تلك المقالة سنقدم لكم طريقة عمل الاندومي .

طريقة افضل وأسهل طريقة لعمل الاندومي في المنزل طريقة افضل وأسهل طريقة لعمل الاندومي في المنزل مقادير عمل الاندومي نصف كيلو باستا.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

2 مكعبات مرق دجاج.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملح للتذوق.

2 ملاعق كبيرة زيت القلي.

مسحوق الثوم والبصل حسب الرغبة. طريقة تحضير الاندومي في المنزل نحضر وعاء لعمل الاندومي، ونضع فيه ما يكفي من الماء لتغطية المعكرونة، ونضع المعكرونة في الماء ونضيف الملح والفلفل والكمون وملعقة زيت وعلبة مرق الدجاج.

قمنا بإعداد وعاء خارجي، نضع ملعقة من الزيت والتوابل ومكعب مرق الدجاج في القدر ثم نضيف مسحوق الثوم والبصل حسب الحاجة، و نقلّب مكونات النكهة معًا.

بعد غليان المعكرونة، ضعي المكونات التي تم تقليبها في الوعاء على المعكرونة، ثم قلبيها معًا للتأكد من أن المعكرونة لها نكهة جيدة، ثم أغلق القدر الساخن وقدمها. طريقة تحضير الاندومي في المنزل طريقة عمل إندومي بالخضار طريقة عمل إندومي بالخضار مقادير عمل الاندومي بالخيار ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

أربع ملاعق صغيرة من الثوم المبشور.

أربعة أكواب من شوربة الخضار أو شوربة الدجاج.

خمسة وعشرون جرامًا من الفطر المجفف.

1/2 كوب بصل أخضر مفروم.

٢ كيس من إندومي.

أربعة أكواب من الماء.

قطع كوبين من الكرنب المفروم إلى شرائح طويلة.

كوب جزر مبشور.

الصلصة الحارة جاهزة للأكل.

عدد قليل من العيش المقرمش للتزيين . طريقة تحضير الاندومي بالخضار في المنزل يُسخن الزيت في مقلاة بسرعة أقل قليلاً من الحرارة المتوسطة، يُضاف الثوم والزنجبيل ويُحرّك المزيج لمدة دقيقتين.

يُضاف الماء والمرق ويُغلى على نار خفيفة، ثم يُضاف الفطر ويُغلى لمدة عشر دقائق.

نضيف الاندومي ونغلي لمدة خمس دقائق، ثم نضيف البصل ونقلب حتى تمتزج جيداً، ثم نرفع المقلاة عن النار ونضيف الكرنب والجزر ونقلب، ثم نسكب الاندومي في طبق التقديم، وننشر فتات الخبز على وجهها، وقدميها مباشرة وأضيفي الصلصة الحارة. طريقة تحضير الاندومي بالخضار في المنزل وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم طريقة عمل الاندومي بطريقة سهلة وبسيطة، ليستمتع الجميع بطعمها اللذيذ والصحي

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