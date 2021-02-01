طريقة عمل هوت شوكليت بالمارشميلو بالمنزل مثل أفضل الكافيهات  

طريقة عمل هوت شوكليت بالمارشميلو ، المحببة للكبار والأطفال خاصة في ليالي الشتاء الباردة، بأسهل وأسرع طريقة بالمنزل، هو هدف كل ربة منزل، ترغب في جعل أجواء الشتاء الباردة، دافئة وسط أفراد أسرتها، وطريقة عمل هذا المشروب اللذيذ مثل أفضل الكافيهات، لا يتطلب مكونات كثيرة، فجميعها متوفرة عندك في مطبخك، إضافة إلى أن وقت تحضيرها لا يتجاوز 20 دقيقة فقط، لتستمتعي بما يطلق عليه مشروب التريند الهوت شوكليت بالمارشميلو ، وبإمكانك معرفة طريقة عمل كيكة توم آند چيري الياباني، وتقديمها مع المشروب الساخن اللذيذ، لمزيد من المتعة، وبإمكانك أيضًا شربه صباحًا، لمزيد من الطاقة، التي تحتاجينها لبدء يومك بنشاط.

‏والهوت شوكليت مشروب تم اكتشافه لأول مرة بأمريكا، قبل حوالي 2500 عام، ثم انتقل إلى أنحاء أوروبا، حتى أنه كان يستخدم طبيًا لعلاج بعض أمراض الكبد، والمعدة، والجدير بالذكر أن تحلية المارشميلو، أول من قام باختراعها كان طهاة الولايات المتحدة الأميريكية، وهي نوع مستحدث من السكاكر، عبارة عن خليط من السكر، والجيلاتين، والماء، وشراب الذرة، يتم مزجهم سويًا، بطريقة تجعل لهم قوام إسفنجي خفيف، وتصب بقوالب، وتغلف من الخارج بنشا الذرة، وينصح في حال اتباعك لنظام غذائي صحي، أن تتناولي بدل منه الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق، ولعمل المشروب الترند هوت شوكلت بالمارشميلو، اتبعي الخطوات التالية.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

4 أكواب من اللبن الحليب.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار المارشميلو صغير الحجم، وحسب الرغبة.

رقائق الشيكولاتة المبشورة للتزين.

أحضري وعاء، وقومي بوضع السكر، وأضيفي إليه الكاكاو، وبالتقليب جيدًا.

قومي بإحضار حلة صغيرة، وضعي بها اللبن الحليب، وسخنيه على نار هادئة، واحرصي على عدم وصوله لدرجة الغليان، فقط تسخين جيد.

قومي بإضافة خليط الكاكاو مع السكر، الذي تم تحضيره مسبقًا ،إلى الحليب المسخن، وأضيفي الفانيليا، وبالتقليب جيدًا.

أحضري أكواب التقديم، وقسمي شراب الكاكاو على الأربعة أكواب، ثم قومي بوضع المارشميلو على وجه الأكواب، بنسب معتدلة ، ورقائق الشيكولاتة المبشورة للتزين.

مدة تحضير المشروب التريند اللذيذ، حوالي 20 دقيقة فقط تقريبًا.

طريقة تحضير المشروب بالمنزل مثل أفضل الكافيهات