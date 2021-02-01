طريقة صبغ الشعر بالحناء في المنزل والحصول على لون رائع وذات لمعان مميز

صبغ الشعر بالحناء ، هناك الكثير من السيدات يريدون صبغ الشعر بطرق طبيعية والبعد عن المواد الكيميائية التي قد تسبب الضرر للشعر مع مرور الوقت، ومع اللجوء إلى افضل الوصفات الطبيعية لصبغة الشعر فنجد أن صبغ الشعر بالحناء هو افضلهم على الإطلاق، حيث تجعل الشعر ذو لون لامع وتمنحه القوة والنعومة والكثير من الترطيب الطبيعي وذلك بمكونات بسيطة للغاية ومتوفره داخل كل بيت، واليكم في التالي خطوات صبغ الشعر بالحناء في المنزل.

صبغ الشعر بالحناء

المكونات:

كمية مناسبة من الحناء.

القليل من الماء الدافئ.

طبق الصبغ.

قفازات.

فرشاة.

فازلين.

خطوات صبغ الشعر بالحناء

قومى بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه كمية الحناء المناسبة لطول الشعر وابدئي بعجنها بواسطة كمية مناسبة من الماء الدافئ، واستمري في العجن حتى تحصلي على قوام كريمي خالي من التكتلات لكي يسهل فردها على الشعر.

بعد ذلك قومي بارتداء القفازات الوقائية في اليد وقومي بدهن الجبهة والرقبة بالقليل من الفازلين حتى لا يحدث لهم أي تصبغات، ثم قومي بارتداء قطعة ملابس من الملابس القديمة حتى لا تسبب أي اتساخ في ملابسك.

قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين وابدئي تطبيق خليط الحناء على الشعر من الخلف إلى الأمام باستخدام الفرشاة المخصصة لفرد الصبغة على الشعر، مع الاستمرار في وضع الصبغة على الشعر حتى الانتهاء من الكمية الموجودة.

قومي بتغطية الرأس باستخدام كيس بلاستيكي أو بونيه الرأس واتركيه لمدة 4 ساعات على الأقل، ويمكن تركها لمدة أطول في حال كنتي تريدين درجة أغمق من اللون المطلوب، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو للتأكد من إزالة كل بقايا الحناء من الشعر، وهذه كانت أسهل طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر في المنزل.