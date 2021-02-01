طريقة عمل الشاورما بالفراخ بشكل بسيط وخفيف وبأقل مجهود

تعد الشاورما بالفراخ من أشهى الأكلات المشهورة في مصر، وهى من المأكولات اللذيذة التى يعشقها الجميع، ونرى قبول الكثير عليها في المطاعم والمحلات، لذلك سوف نقدمها لكم بصورة سهلة وبسيطة في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج لتتعلمها ربات المنزل وتصبح شيف في بيتها وأمام أولادها الأم المميزة، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحم العادى، ولكم هنا سوف نقدمها بالفراخ، هيا نتعرف على شاورما الفراخ في المنزل. مكونات عمل الشاورما بالفراخ مكونات عمل الشاورما بالفراخ تتكون شاورما الفراخ على مكونات سهلة وموجودة في المنزل وهى كالتالي:- نصف كيلو من صدور الفراخ الطازج. ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون (حسب الرغبة). ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. علبة من الزبادي. حبة واحدة من الليمون. ربع ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقتين صغيرتين من بهارات الفراخ. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقة صغيرة من الخل. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقوم بتقديم طريقة سهلة وبسيطة لعمل شاورما الفراخ وهى كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع فيه الصدور، نقوم بغسلها بالملح والخل والدقيق، ونغسلها جيداً بالماء والليمون.

نقوم بخلط الليمون والبهارات والزبادي والزيت ونتبلها جيداً ونتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة حتى تتشرب التتبيلة جيداً.

نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها القليل من السمن على نار هادئة، ثم نضع عليها صدور الفراخ ونقلبهم حتي يتشرب ماؤه.

نقوم بتقليب الفراخ حتى يصبح لونها ذهبى ثم ننزلها من على النار ونتركها تهدأ.

بعد ذلك نقوم بتقطيعهم على هيئة شرائح رقيقة.

نقوم بوضعهم مرة آخرى في المقلاة ونضيف الفلفل والملح ونقلبها على النار ثانياً.

نقوم بإحضار قطعة صغيرة من الفحم ونقوم بإشعالها، ثم نحضر إناء ونضع فيه الفراخ بعد الإستواء ونضع الفحم في المنتصف ونسكب عليها القليل من الزيت ونغطيها جيداً حتى تأخذ رائحة الفحم.

بعد مرور القليل من الوقت نقوم بإحضار الشاورما، ونأتي بخبز الشاورما ونقوم بوضع الشاورما بداخله بجانب الثومية اللذيذة.

وبهذا نكون قمنا بتحضير أشهى شاورما دون الذهاب إلى المطاعم.

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