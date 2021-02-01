أسهل طريقة لعمل بروتين طبيعي للشعر في المنزل

تبحث العديد من الفتيات والنساء عن طريقة عمل البروتين الطبيعي للشعر، وذلك من خلال مكونات الموجودة في كل منزل، يقوموا باستخدامها لعلاج الشعر التآلف، وتوفير الكثير من الأموال التي دفعها في شراء الكريمات والشامبوالتي تضر الشعر أكثر ما هي تنفعه، كما أن هناك الكثيرين يلجأن للذهاب إلي مراكز التجميل، لعمل كرايتين أو بروتين يتكلف الآلاف، ويمكن أن يؤدي إلي تلف الشعر، وسوف نعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية، لعمل بروتين طبيعي يعمل علي تنعيم الشعر.

طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر باستخدام زيت الزيتون



زيت الزيتون مفيد للشعر حيث أنه غني بفيتامين E ويحتوي علي مضادات الأكسدة ، وهي مواد تساعد في علاج الشعر التآلف، ويعتبر زيت الزيتون بروتين طبيعي يمكن استخدامه في تنعيم ولمعان الشعر، وأفضل طريقة لاستخدام زيت الزيتون، هو عمل في حمام ماء دافئ، وبعد ذلك يتم وضعه على الشعر، وبعدها نضع عليه غطاء للشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يتم غسل الشعر، ويتم تكرار ذلك مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة عمل بروتين شعر بواسطة المايونيز



المايونيز من المواد التي تعتبر بروتين طبيعي للشعر حيث أن المايونيز يحتوي علي بروتينات وزيوت ويمكن الاستفادة به في علاج الشعر الجاف وتنعيم الشعر، حيث يمكن إحضار كوب من المايونيز بعدها نضعه علي الشعر ونقوم بتغطيته بغطاء بلاستيك وننتظر ساعة ثم نغسله بماء بارد ونقوم بتكرار الوصفة كل أسبوع.

عمل بروتين شعر طبيعي



البيض من العناصر الغذائية الهامة للشعر، حيث أنه يحتوي علي البروتين، وكذلك الليسيثين، وهي مواد مفيدة تساعد لتنعيم الشعر التالف وعلاجه، وأفضل طريقة لاستخدام البض علي الشعر هي احضار ثلاث بيضات وملعقتين زيت زيتون ونضيف لهم ملعقة من العسل الابيض، ونقوم بخلطهم جيداً وبعدها نضعهم علي الشعر ونغطيها بغطاء بلاستيك، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة، وبعدها نقوم بغسل الشعر جيداً