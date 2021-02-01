طريقة عمل ليالي لبنان بأسهل طريقة وأطيب طعم وناجحة مية بالمية

طريقة عمل ليالي لبنان ليالي لبنان من الحلويات الشهيرة في لبنان ومنطقة الشام كلها، وتعتبر من الحلوى المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، واشتهرت ليالي لبنان في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت من الحلوى التي تبحث عنها الكثير من الأمهات بغرض التنوع في الأصناف، والرغبة في كسر الروتين وعمل صنف جديد يحوز إعجاب زوجها وأولادها، تعالِ معنا لنتعرف سوياً على طريقة تحضيرها بكل سهولة. طريقة عمل ليالي لبنان:- طريقة عمل ليالي لبنان:- المقادير:- 3 أكواب سميد ناعم.

كوب ونصف سكر أبيض ناعم.

لترين ونصف من اللبن.

ملعقة كبيرة مستكة.

علبتين قشطة.

ملعقة إلا ربع فانيليا سائلة.

ثلث كيلو فستق حلبي.

شربات ثقيل.

مكونات الشربات:-

كوبين من الماء.

3 أكواب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير:- نحضر وعاء عميق ونضع به السميد واللبن والسكر ونضعه على نار متوسطة، ونقلب كل المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف المستكة ونخلط مرة أخرى، ثم نسكب هذا الخليط داخل وعاء كبير للتقديم، ثم نترك هذا الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به القشطة مع الفانيليا السائلة ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نضع هذا الخليط على وعاء خليط حلوى ليالي لبنان.

ثم نقوم بفرم الفستق الحلبي حتى نحصل على خليط ناعم ونضيفه إلى وعاء الحلوى على الوجه.

ثم نسقي ليالي لبنان بالشربات الثقيل بحيث يكون ساخن، وبذلك تكون ليالي لبنان جاهزة للتقديم.

جاهزة للتقديم. ولتحضير الشربات نحضر وعاء عميق ونضع به كوبين من الماء مع ثلاثة أكواب من السكر ونضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم نترك الخليط حتى يغلي، ثم نخفف النار ونتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والفانيليا ونقلب قليلاً، ثم نتركه على النار حتى يصبح قوامه ثقيل. طريقة التحضير:-

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