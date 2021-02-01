طريقه عمل البسبوسه بالقشطه الطرية و المتماسكة وسر نجاحها زي محلات الحلواني بالظبط

طريقه عمل البسبوسه بالقشطه مع اقتراب شهر رمضان المبارك تستعد كل أم بعدد كبير من الأكلات والحلويات التي ستقدمها على المائدة، ومن أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان هي البسبوسة، ويمكن تقديم البسبوسة بأشكال متعددة، حيث يمكن تحضيرها سادة أو بجوز الهند ومزينة باللوز أو السوداني، أو البسبوسة بالقشطة، ويلجأ الكثير من الناس إلى تناول الحلويات في شهر رمضان لتعويض النقص في مستوى سكر الدم بسبب الصيام لساعات طويلة، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على طريقة سهلة لعمل البسبوسة بالقشطة. طريقه عمل البسبوسه بالقشطه طريقه عمل البسبوسه بالقشطه مقادير البسبوسة: كوبين من سميد البسبوسة.

كوب كبير من القشطة.

كوب كبير من السكر الناعم.

كوب من اللبن الجاف.

فنجان من الزبدة.

نصف فنجان من جوز الهند.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

شربات.

مقادير القشطة:-

نصف فنجان من اللبن السائل.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

كوب من القشطة.

كمية مناسبة من الفستق المفروم للتزيين. خطوات التحضير:- لتحضير البسبوسة نحضر وعاء كبير ونضع به سميد البسبوسة والزبدة ونخلطهم معًا جيدًا باليد ونتركهم لمدة 5 دقائق.

نحضر وعاء كبير ونضع به سميد البسبوسة والزبدة ونخلطهم معًا جيدًا باليد ونتركهم لمدة 5 دقائق. ثم نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض ونضيفها إلى خليط السميد والزبدة ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نبدأ في تحضير الحشوة من خلال وضع اللبن في وعاء على النار حتى يسخن فقط، ثم نقوم بإضافة النشا الذائب مع مقدار الفانيليا في نصف كوب من اللبن.

نقلب الخليط على النار وبمجرد ملاحظة ثقل قوام الخليط نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف القشطة ونقلب قليلاً ثم نضع الوعاء على النار مرة أخرى ونقلب لمدة دقيقة واحدة.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الطحينة، ونضع بها نصف الكمية من خليط البسبوسة.

وندهنها بالقليل من الطحينة، ونضع بها نصف الكمية من خليط البسبوسة. ثم نضع عليها الحشوة بحيث تكون الحشوة بعيدة عن أطراف صينية البسبوسة.ثم نقوم بوضع الكمية المتبقية من البسبوسة على الحشوة ونفردها برفق حتى تصبح مستوية.

ثم نضع الصينية في الفرن بحيث يكون ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة ونتركها حوالي 35 دقيقة.

ثم نخرجها من الفرن بعد أن تنضج تمامًا ونسقيها بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن ونقوم بتزيينها من خلال وضع الفستق المفروم على الوجه. خطوات التحضير:-

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