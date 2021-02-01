بدون بيض طريقة عمل كيك الفانيليا الاسفنجية هشة ولذيذة في دقيقة

تعد الكيكة من أفضل الحلويات السهلة والبسيطة والتي يفضلها العديد من الكبار والصغار، ويتم تحضيرها بسرعة لأنها لا تحتاج إلي العديد من المكونات فقد يمكنك تحضيرها بكل سهولة من مكونات توجد في المطبخ بصورة مستمرة، والكيكة اليوم من السهل جدا تحضيرها ولا تحتاج إلي بيض، فهي كيكة الفانيليا بالطريقة الأسهل ودون وضع البيض بها، من خلال موقعنا سنضع لكم الطريقة كاملة سهلة وسريعة. طريقة عمل كيك الفانيليا بدون بيض طريقة عمل كيك الفانيليا بدون بيض لتجهيز كيك الفانيليا الهشة اللذيذة يجب أتباع الخطوات التالية للحصول على كيكة اسفنجية. المكونات دقيق أبيض عادي

فانيليا

خل

لبن.

بيكنج بودر

سكر

زيت. الطريقة للتحضير: نقوم أولا بنخل الدقيق جيدا في إناء جاف تماما.

ونضع علي هذا الدقيق البيكنج بودر.

في إناء آخر نقوم بخلط السكر واللبن والزيت والفانيليا والخل وبعد تمام الخلط جيدا ويصبح معنا خليط كريمي.

نقوم بوضع الدقيق ولكن علي فترات مع التقليب ونحاول قدر الإمكان أن نقوم بالتقليل إلي جانب واحد علي شكل نصف دائرة حتي لا نخرج الهواء من الكيكة.

وبعد الخلط جيدا نقوم بتجهيز صينية تكفي المقدار الذي تم خلطه ونقوم بتحقيقها ونبطنها بالسمنة، جيدا أو نضع بها ورقة زبدة.

ومنزل بالخليط الممزوج جيدا وبعد وضعه بالصينية نقوم بهز الصينية لكي بتساوي الخليط بها.

ونضعها بالفرن لمدة 30إلي 35دقيقة وستحصل علي كيكة هشة وجميلة وذات مذاق رائع وبدون بيض. كيكة الفانيليا والزبادي وبدون بيض لكن بالمضرب الكهربي كيكة الفانيليا والزبادي وبدون بيض لكن بالمضرب الكهربي المكونات : نحتاج إلي كوبين من الدقيق المنخول.

ونحتاج إلي كوب وربع من السكر المطحون ناعم

نحتاج إلي ملعقتين من البيكنج بودر

نحتاج إلي ملعقتين من الفانيليا.

نحتاج إلي كوب من الزيت .

كوب من الزبادي بدون سكر.

ملعقتين من الخل الأبيض. الطريقة: نقوم أولا بوضع الزيت والسكر والفانيليا والخل والزبادي وكافة المكونات السائلة بالمضرب وتقليبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر وتقليبهم جيدا مع بعضهم ووضعهما بالعجان الكهربي.

ونقوم بخلط المزيجين في العجان الكهربي جيدا لمدة من 5,10دقائق.

ندهن صينية بالسمنة ونضع بها الخليط ويدخل الفرن لمدة نصف ساعة.

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