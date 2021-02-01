في أسبوع وصفة مغربية رهيبة لتبييض وتوحيد لون الجسم وازالة الجلد الميت مش هتصدقي

تهتم دائمًا الأنثى بالعناية ببشرتها وجسمها لتظهر بمظهر فتان وجذاب يليق بجمالها ويبرز أنوثتها، ولكن مع مرور الوقت قد تتعرض أماكن الجسم المختلفة إلى الإسمرار مما يجعلها تبدو بشكل غير مرغوب فيه، مما يدفع الأنثى إلى البحث دائمًا عن طرق جديدة وفعالة في تفتيح المناطق الداكنة وبأسرع وقت ممكن لتستعيد ثقتها في جمالها. خلطة تفتيح الجسم بالحناء لتستمتعي بالنتيجة المنشودة عليكي أن تواظبي على تلك الخلطة يوميًا لمدة أسبوع كامل، وستشعرين بالفرق الواضح والنعومة الفائقة، لكون تلك الخلطة من مكونات طبيعية ولأن الحناء تعمل على التغذية لطبقات الجلد وتنعيمه.

تستخدم على الجسم كله دون أي قلق لعدم وجود أي كيماويات أو مواد ضارة بمكوناتها، وتعمل على تفتيح الأماكن الأكثر صعوبة بالجسم كالكوع والركبتين. مكونات خلطة الحناء ملعقتان صغيرتان من الحناء البودرة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامضي.

ملعقة صغيرة من عشبة البابوننج.

نصف ملعقة صغيرة من حبات القرنفل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو وليس المر.

3\4 كوب من الماء. خلطة تفتيح الجسم بالحناءمكونات خلطة الحناء طريقة تحضير وصفة الحناء نضع المكونات ما عدا عصير الليمون وزيت اللوز الحلو في آناء على النار لحين الغليان لمدة عشر دقائق.

نتركه حتى يبرد ثم نضيف عصير الليمون وزيت اللوز، ونخلطه جيدًا لحين الوصول إلى القوام المتجانس.

نضعه على الجسم لمدة خمسة عشر دقيقة.

نغسله بالماء الفاتر، ونكرر تلك الخطوات يوميًا لمدة أسبوع أو أكثر بحسب حاجتك واستمتعي الفارق الكبير. خلطة تفتيح الجسم بالكركم أضيفي ملعقتين كبيرتين من عسل النحل إلى ثمانِ ملاعق من الكركم المطحون وأمزجيهم بالقليل من الماء للحصول على خليط متجانس سميك بعض الشئ.

استخدميه على جسمك لمدة عشرين دقيقة، وبعد أن يجف أفركيه برفق على بشرتك بحركة دائرية ليعمل على تقشير البشرة بشكل جيد.

اغسليه بالماء الفاتر المائل إلى السخونة أكثر للتخلص من بقايا الجلد الميت.

عليكي أن تستخدميه يوميًا لتحصلي على النتيجة الممتازة لمدة أسبوع. خلطة تفتيح الجسم بالكركم تكمن أهمية الحناء والكركم في كونهما مكونان طبيعيان لا ضرر أبدًا من استخدامهم على عكس المواد الكيميائية والمستحضرات التي تنتجها الشركان التي باستخدامها مع مرور الوقت تتسبب في أضرار جسيمة للبشرة وخاصة الأماكن الحساسة، لذلك عليك أن تستخدمي الوصفات الطبيعية وتستمتعي بالنتيجة من تفتيح ونعومة ومظهر متألق دائمًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أسبوع وصفة مغربية رهيبة لتبييض وتوحيد لون الجسم وازالة الجلد الميت مش هتصدقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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