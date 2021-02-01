بسرعة الصاروخ تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر ضعيه على شعرك كل يوم والنتيجة معجزة

ترغب جميع الفتيات في الحصول علي شعر طويل وناعم وكثيف ولامع أيضا، لأنه يعد من مميزات الجمال التي تصف كل امرأة جميلة، ولكن عندما توجد مشكلة تساقط الشعر وتقصفه وضعفه فهذا قد يعتبر من أهم المشكلات التي تواجهها المرأة، حيث توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلي سقوط الشعر ومنها نقص التغذية والفيتامينات والتوتر والتسريحات الغير مناسبة للشعر والوراثة وأيضا عند استخدام بعض المنتجات التي تحتوي علي مواد كيميائية، والذي يؤدي أيضا إلي تلف الشعر عند عدم تعرض الشعر للتهوية وذلك عن طريق تغطية الشعر لمدة ساعات، وعدم تنظيف الشعر واستخدام السشوار لتنعيمه ولكن هذا يتلف الشعر تماما.

تطويل وتكثيف الشعر

لذلك يجب الاهتمام بالشعر اهتماما كبيرا لأنه يعتبر زينة المرأة التي تتحلي بها، فهو عنوان جمالها ولهذا تستطيع كل امرأة أن تمتلك شعر طويل وجذاب وكثيف، وتوجد عدة نصائح لا بد من أتباعها لكي تحصلي علي شعر جميل وطويل ومن هذه النصائح هي، يجب عمل حمامات الزيت علي البخار كل فترة ومن الأفضل مرتين أسبوعيا فهذا قد يساعد الشعر في تغذيته وتكثيفه ويجعله ناعما، لا بد من استخدام بعض المستحضرات والكريمات والتي توجد في الصيدليات وهذه الكريمات قد تساعد الشعر علي التكثيف وتجعله ناعم وطويل، وتوجد أيضا بعض الزيوت الطبيعية التي لا بد من أستخدمها لمساعدة الشعر في الزيادة في الطول ويصبح أكثر كثافة.

خلطة تطويل وتكثيف الشعر

فقد يبحث الكثير من السيدات علي خلطات ووصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه فوجد أن استخدام زيت الخروع من أهم الزيوت التي تجعل الشعر طويل وناعم لأنه يحتوي علي فيتامينات وغني بالأحماض، فهو يساعد أيضا علي عدم تجعيد الشعر لأنه قوامه سميك ويساعده أيضا علي زيادة كثافته.

المكونات :

زيت الخروع. نوع من أنواع الزيوت التي تفيد الشعر.

طريقة التحضير :