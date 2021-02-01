اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه طبيعي بدون أي مواد كميائية ومن أول مرة

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، لا شك أن كل فتاة تبحث عن كل مما يجعلها تبدو في أبهى صورة أمام زوجها، ومن أكثر ما يشغل بال أي فتاة هو الحصول على جسم أبيض وخالي من أي حبوب أو بقع، وللحصول على هذا الجسم فإنه لا داعي لشراء المنتجات والكريمات التجميلية، لأنه يمكن تبييض الجسم وإزالة أي بقع أو جلد ميت به باستخدام مواد طبيعية متاحة للجميع، ولابد من المواظبة على هذه المواد لمدة كافية قبل موعد الزفاف، حيث أنه من الأفضل أن تبدأ كل عروس بالعناية بجسمها بمدة لا تقل عن شهرين قبل الزفاف.

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه طبيعي

من الكريمات السهلة لتبييض الجسم هذه الوصفة التي يتم فيها خلط نصف كوب من الكركم مع ملعقتان كبيرتان من الحناء، وبعد ذلك نضيف بعض من الماء الفاتر للخليط بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، وبعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط على الجسم بالكامل ونتركه حتى يجف تماماً وبعد ذلك نقوم بفرك الجسم بحركات دائرية لنزيل الخليط، ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر ثم نجففه ونرطبه بزيت اللوز، ونقوم بتكرار هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

خلطة كريمات لتبييض الوجه والجسم

نقوم فيها بتقطيع حبة من الليمون إلى قطع صغيرة وكذلك حبة من البرتقال، نضع هذه المكعبات في الخلاط الكهربائي ونضيف لها ربع كوب من الملح ونفس المقدار من زيت الزيتون ونفس المقدار من زيت اللوز المر، وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات للحصول على خليط متجانس، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الجسم، ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها نفرك الجسم بالليفة المغربية أو أي ليفة عادية لمدة دقيقتين، وبعدها نغسل الجسم بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه، وهذه الوصفة يجب تكرارها مرتين أو ثلاث في الأسبوع الواحد للحصول على نتيجة مرضية.

الوصفة الأخيرة نعتمد فيها على قشور الرمان المجففة، حيث يتم طحن قشور حبتان من الرمان الجافة، وبعد ذلك نضيف لها ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز، ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيداً، وبعدها نوزع الخليط على الجسم ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة ليجف بشكل كامل على الجسم، وبعدها نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر ثم نجففه ونرطبه، ويتم تكرار هذا الخليط مرتين أو ثلاث كل أسبوع للحصول على بشرة أفتح وخالية من أي عيوب.

وصفة أخري تعتمد علي الموز، فقومي بتقطيع موزة في إناء وأضيف إليها البابايا واهرسيهم جيدا، ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من العسل، وقومي بخلط المزيج جيدا، وطبقي الخليط علي الجلد ثم بعد ذلك أتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظين الفرق في كل مرة تستخدمين فيها هذه الوصفة.