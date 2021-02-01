فرد طبيعي رهيب للشعر وتنعيم كالحرير من أول استعمال مجربة ومضمونة

كيراتين الشعر قد يصنفه البعض على أنه الحل الأمثل لجميع مشاكل الشعر، ولهذا يلجأ إليه الكثير من الفتيات والسيدات في وقتنا الحالي، ولكن في الواقع فأنه يحتوي على الكثير من المواد الكيماوية التي تؤدي على المدى القريب إلى تساقط وتلف الشعر، لذا توصلنا لطريقة هي الأفضل لتحضير الكيراتين وعمله بطرق طبيعية في المنزل بمكونات بسيطة، وطريقة سهلة وسريعة المفعول وبدون أثار جانبية لفرد وتنعيم الشعر كالحرير من أول استعمال مع نتيجة مضمونة ودائمة للاستعمال الأسبوعي..

وصفة تحضير أفضل كيراتين طبيعي من المنزل

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

كوب ونصف من الشوفان.

3 كوب من الماء.

حبة بيض واحدة.

نصف كوب من الزيت، ويكون خليط بين زيت الذرة وزيت الزيتون والجوجوبا وزيت السمسم حسب الاختيار.

طريقة التحضير

يتم وضع الشوفان فى وعاء ثم إضافة الماء عليه ثم وضعه على النار ويُترك ليبرد، ويتم وضع البيضة في الخلاط الكهربائي مع إضافة الزيت عليه لتحضير المايونيز ويتم الدمج بينهم حتى الحصول على قوام كريمي تماما، وبعد أن يبرد الشوفان يتم وضعه في الخلاط أو المطحنة الكهربائية وطحنه جيدا حتى الوصول لقوام كريمي أيضا، ثم يتم تصفيته بوضعه داخل قماشه قطنية أو استعمال مصفاه دقيقة الثقوب، ويتم وضع مُصفى الشوفان في وعاء ثم إضافة 4 ملاعق من المايونيز (خليط البيض مع الزيت)، ويتم الدمج جيدا حتى تمام التجانس بين المكونات.

طريقة الاستعمال

يتم تمشيط الشعر وتقسيمه لأربعة أو ستة أقسام حسب كثافة وطول الشعر، ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل جيدا، مع تغليف الشعر بالكامل بالوصفة من الجذور وحتى الأطراف بوضع حوالي 3 طبقات لكل خصلة شعر، ثم يتم لف الشعر على هيئة كعكة وتغطيته بغطاء بلاستيكي، وتُترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة على الأقل وقد يصل لثلاث ساعات.

وبعد مرور الوقت المذكور يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، ويفضل أن يكون شامبو طبيعي أو شامبو مخفف بالماء، ويتم تكرار الوصفة مرة واحدة فقط أسبوعيا ولن تحتاجي أبدا لطرق فرد الشعر سواء السشوار أومكواة الشعر مرة أخرى، وسوف تلاحظين نتيجة فورية في فرد وتنعيم الشعر، بالاضافة إلى القضاء على تلف الشعر والهيشان والتقصف والتساقط تماما، مع زيادة كبيرة في طول وكثافة الشعر مع الاستمرار في الاستعمال.

علاج الشيب المبكر وتلف الشعر

يتم إضافة كميات متساوية من زيت الزيتون البكر مع زيت حبة البركة ويتم الدمج جيدا بين المكونين حتى تمام التجانس، ويتم تدليك فروة الرأس بعناية والكمية المتبقية يتم فردها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف ثم يتم تغطية الشعر بواسطة بلاستيك غذائي ويُترك لمدة ساعة واحدة، ويتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا للحفاظ على الشعر من علامات الشيب المبكرة، كما أن زيت الزيتون يُفرز مادة الميلانين للشعر والتي تساعد على الحفاظ على لون الشعر الطبيعي.